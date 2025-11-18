MON Protocol (MONPRO) -rahakkeiden hintaennuste (USD)

Hanki MON Protocol-rahakkeiden hintaennusteita vuosille 2026, 2027, 2028, 2030 ja muille. Ennusta, kuinka paljon MONPRO kasvaa seuraavan viiden vuoden tai pidemmän ajan kuluessa. Ennusta tulevat hintaskenaariot välittömästi markkinatrendien ja -tunnelman perusteella.

Anna luku väliltä -100 ja 1 000 ennustaaksesi MON Protocol-rahakkeiden hinnan
%

*Vastuuvapauslauseke: Kaikki hintaennusteet perustuvat käyttäjän antamiin tietoihin.

MON Protocol-hintaennuste
$0.01244
+0.08%
USD
Todellinen
Ennuste
MON Protocol-hintaennuste vuosille 2025–2050 (USD)

MON Protocol (MONPRO) -hintaennuste vuodelle 2025 (tälle vuodelle)

Ennusteesi perusteella MON Protocol saattaa kasvaa 0.00%. Se saattaa saavuttaa treidaushinnan $ 0.01244 vuonna 2025.

MON Protocol (MONPRO) -hintaennuste vuodelle 2026 (ensi vuodelle)

Ennusteesi perusteella MON Protocol saattaa kasvaa 5.00%. Se saattaa saavuttaa treidaushinnan $ 0.013062 vuonna 2026.

MON Protocol (MONPRO) -hintaennuste vuodelle 2027 (2 vuoden kuluttua)

Hintaennustemoduulin mukaan MONPRO-rahakkeen ennustettu vuoden 2027 tuleva hinta on $ 0.013715 10.25% kasvuvauhdilla.

MON Protocol (MONPRO) -hintaennuste vuodelle 2028 (3 vuoden kuluttua)

Hintaennustemoduulin mukaan MONPRO-rahakkeen ennustettu vuoden 2028 tuleva hinta on $ 0.014400 15.76% kasvuvauhdilla.

MON Protocol (MONPRO) -hintaennuste vuodelle 2029 (4 vuoden kuluttua)

Yllä olevan hintaennustemoduulin mukaisesti MONPRO-rahakkeiden vuoden 2029 tavoitehinta on $ 0.015120 ja kasvuvauhti 21.55%.

MON Protocol (MONPRO) -hintaennuste vuodelle 2030 (5 vuoden kuluttua)

Yllä olevan hintaennustemoduulin mukaisesti MONPRO-rahakkeiden vuoden 2030 tavoitehinta on $ 0.015876 ja kasvuvauhti 27.63%.

MON Protocol (MONPRO) -hintaennuste vuodelle 2040 (15 vuoden kuluttua)

Vuonna 2040 MON Protocol-rahakkeiden hinta voi mahdollisesti nousta 107.89%. Se voi saavuttaa treidaushinnan $ 0.025861.

MON Protocol (MONPRO) -hintaennuste vuodelle 2050 (25 vuoden kuluttua)

Vuonna 2050 MON Protocol-rahakkeiden hinta voi mahdollisesti nousta 238.64%. Se voi saavuttaa treidaushinnan $ 0.042126.

Vuosi
Hinta
Kasvu
  • 2025
    $ 0.01244
    0.00%
  • 2026
    $ 0.013062
    5.00%
  • 2027
    $ 0.013715
    10.25%
  • 2028
    $ 0.014400
    15.76%
  • 2029
    $ 0.015120
    21.55%
  • 2030
    $ 0.015876
    27.63%
  • 2031
    $ 0.016670
    34.01%
  • 2032
    $ 0.017504
    40.71%
Vuosi
Hinta
Kasvu
  • 2033
    $ 0.018379
    47.75%
  • 2034
    $ 0.019298
    55.13%
  • 2035
    $ 0.020263
    62.89%
  • 2036
    $ 0.021276
    71.03%
  • 2037
    $ 0.022340
    79.59%
  • 2038
    $ 0.023457
    88.56%
  • 2039
    $ 0.024630
    97.99%
  • 2040
    $ 0.025861
    107.89%
Lyhyen aikavälin MON Protocol-hintaennuste tälle päivälle, huomiselle, tälle viikolle ja 30 seuraavalle päivälle

Päivämäärä
Hintaennuste
Kasvu
  • November 18, 2025(Tänään)
    $ 0.01244
    0.00%
  • November 19, 2025(Huomenna)
    $ 0.012441
    0.01%
  • November 25, 2025(Tällä viikolla)
    $ 0.012451
    0.10%
  • December 18, 2025(30 päivää)
    $ 0.012491
    0.41%
MON Protocol (MONPRO) -hintaennuste tänään

MONPRO-rahakkeiden ennustettu hinta November 18, 2025(Tänään) on $0.01244. Tämä ennuste heijastaa ilmoitetun kasvuprosentin laskettua tulosta ja antaa käyttäjille tilannekuvan tämän päivän mahdollisista hintojen muutoksista.

MON Protocol (MONPRO) -hintaennuste huomiselle

Hintaennuste November 19, 2025(Huomenna) MONPRO-rahakkeille, käyttäen 5%:n vuotuista kasvua, on $0.012441. Nämä tulokset tarjoavat arvioidun näkymän rahakkeen arvolle valittujen parametrien perusteella.

MON Protocol (MONPRO) -hintaennuste tälle viikolle

November 25, 2025(Tällä viikolla) mennessä hintaennuste MONPRO-rahakkeille, käyttäen 5%:n vuotuista kasvua, on $0.012451. Tämä viikoittainen ennuste on laskettu saman kasvuprosentin perusteella, jotta se antaa käsityksen mahdollisista hintatrendeistä tulevina päivinä.

MON Protocol (MONPRO) -hintaennuste 30 päivälle

Katsottaessa 30 päivää eteenpäin MONPRO-rahakkeiden arvioitu hinta on $0.012491. Tämä ennuste on johdettu käyttämällä 5%:n vuotuista kasvua sen arvioimiseksi, mikä rahakkeen arvo voisi olla kuukauden kuluttua.

MON Protocol-rahakkeiden nykyiset hintatilastot

$ 0.01244
+0.08%

$ 7.39M
593.78M
$ 52.42K
MONPRO-rahakkeiden viimeisin hinta on $ 0.01244. Sen 24 tunnin muutos on +0.08%, ja 24 tunnin treidausvolyymi $ 52.42K.
Lisäksi MONPRO-rahakkeiden liikkeessä oleva tarjonta on 593.78M ja sen markkina-arvo on $ 7.39M.

Kuinka MON Protocol (MONPRO) -rahakkeita ostetaan

Yritätkö ostaa MONPRO-rahakkeita? Voit nyt ostaa MONPRO-rahakkeita luottokortilla, tilisiirrolla, P2P:llä ja monilla muilla maksutavoilla. Opi ostamaan MON Protocol-rahakkeita ja aloita MEXCissä nyt!

Opi ostamaan MONPRO-rahakkeita nyt

Historiallinen MON Protocol-hinta

Viimeisimpien MON Protocol-live-hintasivulta kerättyjen tietojen mukaan MON Protocol-rahakkeiden tämänhetkinen hinta on 0.01244USD. MON Protocol-rahakkeiden (MONPRO) kierrossa oleva tarjonta on 0.00 MONPRO, jolloin sen markkina-arvo on $7.39M.

Kausi
Muuta(%)
Muuta(USD)
Korkea
Matala
  • 24 tuntia
    -0.00%
    $ -0.000120
    $ 0.01257
    $ 0.01233
  • 7 päivää
    -0.19%
    $ -0.00298
    $ 0.01758
    $ 0.01233
  • 30 päivää
    -0.24%
    $ -0.004029
    $ 0.02196
    $ 0.01233
24 tunnin suorituskyky

Viimeisen 24 tunnin aikana MON Protocol-rahakkeiden hinta on muuttunut $-0.000120, mikä kuvastaa -0.00% arvon muutosta.

7 päivän suorituskyky

Viimeisen 7 päivän aikana MON Protocol-rahakkeiden hinta oli ylimmillään $0.01758 ja alimmillaan $0.01233. Sen hinta on muuttunut -0.19%. Tämä viimeaikainen trendi esittelee MONPRO-rahakkeiden potentiaalia liikkua edelleen markkinoilla.

30 päivän suorituskyky

Viimeisen kuukauden aikana MON Protocol-rahakkeiden hinta on muuttunut -0.24%, joka heijastaa noin $-0.004029 arvonmuutosta. Tämä viittaa siihen, että MONPRO-rahakkeiden hinta saattaa muuttua lähitulevaisuudessa lisää.

Tarkista MON Protocol-rahakkeiden täydellinen hintahistoria nähdäksesi yksityiskohtaiset trendit MEXCissä

Näytä koko MONPRO-rahakkeiden hintahistoria

Kuinka MON Protocol (MONPRO) -rahakkeiden hinnanennustusmoduuli toimii?

MON Protocol-rahakkeiden hinnanennustusmoduuli on käyttäjäystävällinen työkalu, joka on suunniteltu auttamaan sinua arvioimaan mahdollisia tulevia MONPRO-hintoja omien kasvuoletustesi perusteella. Olitpa kokenut treidaaja tai utelias sijoittaja, tämä moduuli tarjoaa yksinkertaisen ja interaktiivisen tavan ennustaa rahakkeen tuleva arvo.

1. Anna kasvuennustuksesi

Aloita antamalla haluamasi kasvuprosentti, joka voi olla joko positiivinen tai negatiivinen markkinanäkymistäsi riippuen. Tämä saattaa heijastaa MON Protocol-rahakkeisiin liittyviä odotuksiasi seuraavalle vuodelle, viidelle vuodelle tai jopa vuosikymmeniä eteenpäin.

2. Laske tulevaisuuden hinta

Kun olet antanut kasvunopeuden, napsauta Laske-painiketta. Moduuli laskee MONPRO-rahakkeille välittömästi ennustetun tulevan hinnan, jolloin saat selkeän kuvan siitä, kuinka ennustuksesi vaikuttaa rahakkeen arvoon ajan myötä.

3. Tutustu erilaisiin skenaarioihin

Voit kokeilla erilaisia kasvuvauhteja nähdäksesi, kuinka erilaiset markkinaolosuhteet voivat vaikuttaa MON Protocol-rahakkeiden hintaan. Tämän joustavuuden avulla voit analysoida sekä optimistisia että konservatiivisia ennusteita, mikä auttaa sinua tekemään tietoisempia päätöksiä.

4. Käyttäjien mieliala ja yhteisön tiedot

Moduuliin sisältyy myös käyttäjien mielipidetiedot, joiden avulla voit verrata ennusteitasi muiden käyttäjien ennusteisiin. Nämä yhdistetyt tiedot tarjoavat arvokkaita näkemyksiä siitä, miten yhteisö näkee MONPRO-rahakkeiden tulevaisuuden.

Hintaennusteen tekniset indikaattorit

Ennusteen tarkkuuden parantamiseksi moduuli hyödyntää erilaisia teknisiä indikaattoreita ja markkinatietoja. Näitä ovat:

Exponential Moving Averages (EMA): Auttaa seuraamaan rahakkeen hintatrendiä tasoittamalla vaihteluita ja tarjoamalla käsityksen mahdollisista trendin käänteistä.

Bollinger Bands: Mittaa markkinoiden volatiliteettia ja tunnistaa mahdolliset yliostetut tai ylimyydyt tilanteet.

Relative Strength Index (RSI): Arvioi MONPRO-rahakkeiden vauhtia sen määrittämiseksi, onko se nousu- vai laskuvaiheessa.

Moving Average Convergence Divergence (MACD): Arvioi hintaliikkeiden voimakkuutta ja suuntaa mahdollisten tulo- ja poistumispisteiden tunnistamiseksi. Yhdistämällä nämä indikaattorit reaaliaikaisiin markkinatietoihin moduuli tarjoaa dynaamisen hintaennusteen, joka auttaa sinua saamaan syvempiä näkemyksiä MON Protocol-rahakkeiden tulevaisuudesta.

Miksi MONPRO-rahakkeiden hinnan ennustaminen on tärkeää?

MONPRO-hintaennusteet ovat tärkeitä useista syistä, ja sijoittajat käyttävät niitä eri tarkoituksiin:

Sijoitusstrategian kehittäminen: Ennusteet auttavat sijoittajia laatimaan strategioita. Arvioimalla tulevia hintoja käyttäjät voivat päättää, milloin he ostavat, myyvät tai pitävät hallussaan tiettyä kryptovaluuttaa.

Riskienarviointi: Mahdollisten hinnanmuutosten ymmärtäminen auttaa sijoittajia arvioimaan tiettyyn kryptokohteeseen liittyvää riskiä. Tämä on välttämätöntä mahdollisten tappioiden hallitsemiseksi ja lieventämiseksi.

Markkina-analyysi: Ennusteet sisältävät usein markkinatrendien, uutisten ja historiallisten tietojen analysoinnin. Tämä kattava analyysi auttaa sijoittajia ymmärtämään markkinoiden dynamiikkaa ja hinnanmuutoksiin vaikuttavia tekijöitä.

Salkun hajauttaminen: ennustamalla, mitkä kryptovaluutat voivat menestyä hyvin, sijoittajat voivat hajauttaa salkkuaan vastaavasti ja hajauttaa riskin eri varallisuuseriin.

Pitkän aikavälin suunnittelu: pitkän aikavälin voittoja etsivät sijoittajat luottavat ennusteisiin tunnistaessaan kryptovaluuttoja, joilla on tulevan kasvun potentiaalia.

Psykologinen valmius: mahdollisten hintaskenaarioiden tunteminen valmistaa sijoittajia emotionaalisesti ja taloudellisesti markkinoiden epävakauteen.

Yhteisön sitouttaminen: kryptohintaennusteet herättävät usein keskustelua sijoittajayhteisössä, mikä johtaa laajempaan ymmärrykseen ja yhteiseen tietoon perustuvaan näkemykseen markkinatrendeistä.

Usein kysytyt kysymykset (UKK):

Kannattaako MONPRO-rahakkeisiin sijoittaa nyt?
Ennusteidesi mukaan MONPRO saavuttaa hinnan -- undefined, joten se on harkitsemisen arvoinen rahake.
Mikä on MONPRO-rahakkeiden ensi kuun hintaennuste?
MON Protocol (MONPRO) -hintaennustetyökalun mukaan MONPRO-rahakkeiden ennustettu hinta saavuttaa arvon -- undefined.
Paljonko yksi MONPRO maksaa vuonna 2026?
1 MON Protocol (MONPRO) -rahakkeen hinta tänään on $0.01244. Yllä olevan ennustusmoduulin mukaan MONPRO-rahakkeiden hinta kasvaa 0.00% ja saavuttaa arvon -- vuonna 2026.
Mikä on ennustettu hinta MONPRO-rahakkeille vuonna 2027?
MON Protocol (MONPRO) -rahakkeiden hinnan ennustetaan nousevan 0.00% vuosittain saavuttaen hinnan -- 1 MONPRO-rahakkeelle vuoteen 2027 mennessä.
Mikä on MONPRO-rahakkeiden arvioitu tavoitehinta vuodelle 2028?
Hintaennusteesi mukaan MON Protocol (MONPRO) tulee kasvamaan 0.00% ja sen arvioitu tavoitehinta on -- vuonna 2028.
Mikä on MONPRO-rahakkeiden arvioitu tavoitehinta vuodelle 2029?
Hintaennusteesi mukaan MON Protocol (MONPRO) tulee kasvamaan 0.00% ja sen arvioitu tavoitehinta on -- vuonna 2029.
Paljonko yksi MONPRO maksaa vuonna 2030?
1 MON Protocol (MONPRO) -rahakkeen hinta tänään on $0.01244. Yllä olevan ennustusmoduulin mukaan MONPRO-rahakkeiden hinta kasvaa 0.00% ja saavuttaa arvon -- vuonna 2030.
Mikä on MONPRO-rahakkeiden hintaennuste vuodelle 2040?
MON Protocol (MONPRO) -rahakkeiden hinnan ennustetaan nousevan 0.00% vuosittain saavuttaen hinnan -- 1 MONPRO-rahakkeelle vuoteen 2040 mennessä.
Vastuuvapauslauseke

Kryptojen ennustesivuilla julkaistu sisältö perustuu MEXC-käyttäjien ja/tai muiden kolmansien osapuolien meille toimittamiin tietoihin ja palautteeseen. Sisältö esitetään sinulle ”sellaisenaan” vain tiedonanto- ja havainnollistamistarkoituksessa ilman minkäänlaista lupausta tai takuuta. On tärkeää huomata, että esitetyt hintaennusteet eivät välttämättä ole tarkkoja, eikä niitä pidä käsitellä sellaisina. Tulevat hinnat voivat poiketa merkittävästi esitetyistä ennusteista, eikä niihin kannata luottaa sijoituspäätöksiä tehtäessä.

Lisäksi tätä sisältöä ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi, eikä sen ole tarkoitus suositella minkään tietyn tuotteen tai palvelun ostamista. MEXC ei ole millään tavalla vastuussa sinulle mistään tappioista, joita sinulle saattaa aiheutua kryptojen hintaennustesivuillamme julkaistuun sisältöön viittaamisesta, sen käyttämisestä ja/tai siihen luottamisesta. On tärkeää tiedostaa, että digitaalisten varallisuuserien hintoihin liittyy suuri markkinariski ja hintavaihtelu. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, eikä alun perin sijoitetun summan takaisin saamisesta ole takeita. Viime kädessä olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi, eikä MEXC ole vastuussa mahdollisista tappioistasi. Muista, että aiempi tuotto ei ole ennusta luotettavasti tulevaa tuotonkehitystä. Sinun tulisi sijoittaa vain tuotteisiin, jotka tunnet ja joihin liittyvät riskit ymmärrät. Harkitse huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvottele riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä.