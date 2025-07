اطلاعات Wrapped OETH (WOETH).

Wrapped OETH provides a non-rebasing version of OETH that still earns yield. As an ERC-4626 tokenized vault, wOETH simplifies DeFi integrations and may provide tax benefits in some jurisdictions.

وب‌ سایت رسمی: https://oeth.com/ وایت پیپر https://docs.oeth.com/