اطلاعات USDFI (USDFI).

USDFI introduces a novel stablecoin design: The token premiers a true non- custodial decentralised stablecoin architecture. It offers real censorship resistance and full, uncompromised on-chain transparency with proof of reserves and a buyer-of-last-resort protocol.

وب‌ سایت رسمی: https://usdfi.com وایت پیپر https://docs.usdfi.com