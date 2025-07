اطلاعات Solv Protocol BTC (SOLVBTC).

SolvBTC addresses the significant gap in the Bitcoin ecosystem by providing a native yield solution. It fosters an inclusive and efficient BTCFi ecosystem, offering Bitcoin holders unprecedented opportunities for growth and participation.

وب‌ سایت رسمی: https://app.solv.finance/solvbtc وایت پیپر https://docs.solv.finance/solv-documentation