اقتصاد توکنی PER Project (PER)

اطلاعات PER Project (PER).

Digital asset used as a point system on Autonomous advertisement platform SUPER COMMUNITY and Digital asset community CIS community by PER ecosystem.

وب‌ سایت رسمی: https://perproject.io/ وایت پیپر https://per-project.gitbook.io/per-project