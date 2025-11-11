توکنومیکس Internet2 Fund (BETANET) را در MEXC بررسی کنید. درباره عرضه کل توکن BETANET، نحوه توزیع، ارزش بازار، حجم معاملات و موارد دیگر بیاموزید. هم‌اکنون با داده‌های لحظه‌ای به‌روز بمانید! توکنومیکس Internet2 Fund (BETANET) را در MEXC بررسی کنید. درباره عرضه کل توکن BETANET، نحوه توزیع، ارزش بازار، حجم معاملات و موارد دیگر بیاموزید. هم‌اکنون با داده‌های لحظه‌ای به‌روز بمانید!