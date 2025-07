با بینش‌ های کلیدی در مورد Be For FWX (B4FWX)، از جمله عرضه توکن، مدل توزیع و داده‌ های بازار در لحظه، آشنا شوید.

اقتصاد توکنی Be For FWX (B4FWX)

اطلاعات Be For FWX (B4FWX).

B4FWX is the community token native to FWX Finance,

وب‌ سایت رسمی: https://fwx.finance وایت پیپر https://x.com/fwxfinance/status/1790684446519415003