پیش‌بینی قیمت AllUnity EUR (EURAU) به صورت (USD)

پیش‌ بینی‌ های قیمت AllUnity EUR برای سال‌ های 2026، 2027، 2028، 2030 و فراتر را دریافت کنید. میزان رشد بالقوه EURAU را در پنج سال آینده و بیشتر برآورد کنید و بر پایه روندهای بازار و تحلیل احساسات سرمایه‌ گذاران، سناریوهای آتی قیمت را در لحظه شبیه‌ سازی نمایید.

عدد دلخواهی بین 100- تا 1,000 وارد کنید تا پیش‌ بینی قیمت AllUnity EUR را دریافت کنید. % محاسبه *سلب مسئولیت: تمام پیش‌ بینی‌ های قیمت بر اساس ورودی کاربر است. -- -- -- 0.00% USD واقعی پیش بینی پیش‌ بینی قیمت AllUnity EUR برای سال‌ های از 2025 تا 2050 برای (USD) پیش‌ بینی قیمت AllUnity EUR (EURAU) برای سال 2025 (امسال) بر اساس پیش‌ بینی‌ ها، انتظار می‌ رود AllUnity EUR احتمالا رشدی در حدود 0.00% را تجربه کند و تا سال 2025 به سطح معاملاتی تقریبی $ 1.17 برسد. پیش‌ بینی قیمت AllUnity EUR (EURAU) برای سال 2026 (سال آینده) بر اساس پیش‌ بینی‌ ها، انتظار می‌ رود AllUnity EUR احتمالاً رشدی در حدود 5.00% را تجربه کند و تا سال 2026 به سطح معاملاتی تقریبی $ 1.2285 برسد. پیش‌ بینی قیمت AllUnity EUR (EURAU) برای سال 2027 (در 2 سال) بر اساس ماژول پیش‌ بینی قیمت، انتظار می‌ رود که قیمت EURAU تا سال 2027 به حدود $ 1.2899 برسد و این پیش‌ بینی حاکی از نرخ رشدی در حدود 10.25% است. پیش‌ بینی قیمت AllUnity EUR (EURAU) برای سال 2028 (در 3 سال آینده) بر اساس ماژول پیش‌ بینی قیمت، انتظار می‌ رود که قیمت EURAU تا سال 2028 به حدود $ 1.3544 برسد و این پیش‌ بینی بیانگر نرخ رشدی در حدود 15.76% است. پیش‌ بینی قیمت AllUnity EUR (EURAU) برای سال 2029 (در 4 سال آینده) بر اساس ماژول پیش‌ بینی قیمت فوق، هدف قیمتی EURAU تا سال 2029 حدود $ 1.4221 برآورد می‌ شود و این پیش‌ بینی نشان‌ دهنده نرخ رشدی در حدود 21.55% است. پیش‌ بینی قیمت AllUnity EUR (EURAU) برای سال 2030 (در 5 سال آینده) بر اساس ماژول پیش‌بینی قیمت فوق، هدف قیمتی EURAU تا سال 2030 حدود $ 1.4932 برآورد می‌ شود و این پیش‌ بینی نشان‌ دهنده نرخ رشدی در حدود 27.63% است. پیش‌ بینی قیمت AllUnity EUR (EURAU) برای سال 2040 (در 15 سال آینده) تا سال 2040، پیش‌ بینی می‌ شود که قیمت AllUnity EUR احتمالاً رشدی در حدود 107.89% را تجربه کند و به سطح معاملاتی تقریبی $ 2.4323 برسد. پیش‌بینی قیمت برای سال 2050 (25 سال آینده) AllUnity EUR (EURAU) تا سال 2050، پیش‌ بینی می‌ شود که قیمت AllUnity EUR احتمالاً رشدی در حدود 238.64% را تجربه و به سطح معاملاتی تقریبی $ 3.9620 برسد. سال قیمت رشد 2025 $ 1.17 0.00%

2026 $ 1.2285 5.00%

2027 $ 1.2899 10.25%

2028 $ 1.3544 15.76%

2029 $ 1.4221 21.55%

2030 $ 1.4932 27.63%

2031 $ 1.5679 34.01%

2032 $ 1.6463 40.71% سال قیمت رشد 2033 $ 1.7286 47.75%

2034 $ 1.8150 55.13%

2035 $ 1.9058 62.89%

2036 $ 2.0010 71.03%

2037 $ 2.1011 79.59%

2038 $ 2.2062 88.56%

2039 $ 2.3165 97.99%

2040 $ 2.4323 107.89% نمایش بیشتر پیش‌ بینی قیمت کوتاه‌ مدت AllUnity EUR برای امروز، فردا، این هفته و 30 روز آینده تاریخ پیش بینی قیمت رشد October 28, 2025(امروز) $ 1.17 0.00%

October 29, 2025(فردا) $ 1.1701 0.01%

November 4, 2025(این هفته) $ 1.1711 0.10%

November 27, 2025(30 روز) $ 1.1748 0.41% پیش‌ بینی قیمت امروز AllUnity EUR (EURAU) قیمت پیش‌ بینی‌ شده برای EURAU در October 28, 2025(امروز) ، 1.17$ است. این پیش‌ بینی نتیجه محاسبه‌ شده درصد رشد ارائه‌ شده را منعکس می‌ کند و به کاربران تصویری از حرکت بالقوه قیمت برای امروز ارائه می‌ کند. پیش‌ بینی قیمت فردا AllUnity EUR (EURAU) برای October 29, 2025(فردا)، پیش‌ بینی قیمت برای EURAU، با استفاده از ورودی رشد سالانه 5% به میزان 1.1701$ است. این نتایج یک چشم انداز تخمینی برای ارزش توکن بر اساس پارامترهای انتخاب شده ارائه می دهد. پیش‌ بینی قیمت این هفته AllUnity EUR (EURAU) تا November 4, 2025(این هفته)، پیش‌ بینی قیمت برای EURAU، با استفاده از 5% نرخ رشد سالانه، 1.1711$ است. این پیش بینی هفتگی بر اساس همان درصد رشد محاسبه می شود تا ایده ای از روند بالقوه قیمت در روزهای آینده ارائه دهد. پیش‌ بینی قیمت AllUnity EUR (EURAU) در 30 روز با نگاهی به 30 روز آینده، قیمت پیش بینی شده برای EURAU به میزان 1.1748$ میباشد. این پیش‌ بینی با استفاده از ورودی رشد سالانه 5% برای تخمین میزان ارزش توکن پس از یک ماه به دست می‌ آید.

آمار قیمت فعلی AllUnity EUR قیمت فعلی ---- -- تغییر قیمت (24 ساعته) -- ارزش بازار $ 20.54M$ 20.54M $ 20.54M سرمایه در گردش 17.63M 17.63M 17.63M حجم (24 ساعته) ---- -- حجم (24 ساعته) -- قیمت لحظه‌ ای EURAU در حال حاضر -- است. این رمزارز طی 24 ساعت گذشته تغییر قیمتی معادل 0.00% را تجربه کرده و حجم معاملات آن در همین بازه زمانی به حدود -- رسیده است. علاوه بر این، EURAU دارای عرضه در گردش حدود 17.63M واحد است و ارزش بازار کل آن در حال حاضر حدود $ 20.54M برآورد می‌ شود. مشاهده قیمت لحظه ای EURAU

قیمت تاریخی AllUnity EUR طبق جدیدترین داده‌ های جمع‌ آوری‌ شده در صفحه قیمت لحظه ای AllUnity EUR، قیمت فعلی AllUnity EUR برابر با 1.17 USD است. عرضه در گردش AllUnity EUR(EURAU) برابر با 17.63M EURAU است که ارزش بازار آن را به $20,544,436 می‌ رساند. دوره تغییر قیمت(%) تغییر قیمت(USD) بالاترین پایین ترین 24 ساعت 0.10% $ 0.001117 $ 1.17 $ 1.16

7 روز 0.40% $ 0.004648 $ 1.1701 $ 1.1568

30 روز -0.41% $ -0.004865 $ 1.1701 $ 1.1568 عملکرد 24 ساعته در 24 ساعت گذشته، AllUnity EUR حرکت قیمتی 0.001117$ را تجربه کرده است که نشان‌ دهنده تغییر 0.10% در ارزش آن است. عملکرد 7 روزه در 7 روز گذشته، AllUnity EUR با بالاترین قیمت $1.1701 و پایین‌ ترین قیمت $1.1568 معامله شده است. تغییر قیمت آن 0.40% بوده است. این روند اخیر پتانسیل EURAU برای حرکت بیشتر در بازار را نشان می‌دهد. عملکرد 30 روزه در ماه گذشته، AllUnity EUR تغییر -0.41% را تجربه کرده است که معادل حدوداً $-0.004865 به ارزش آن اضافه شده است. این نشان می‌دهد که EURAU ممکن است شاهد تغییرات قیمت بیشتری در آینده نزدیک باشد.

ماژول پیش‌ بینی قیمت AllUnity EUR (EURAU) چگونه کار می‌کند؟ ماژول پیش‌ بینی قیمت AllUnity EUR ابزاری آسان برای استفاده است که به شما کمک می‌ کند تا بر اساس فرضیات رشد خود، قیمت‌ های آینده احتمالی EURAU را تخمین بزنید. چه تریدر باتجربه‌ ای باشید و چه یک سرمایه‌ گذار کنجکاو، این ماژول یک روش ساده و تعاملی برای پیش‌ بینی ارزش آینده توکن ارائه می‌ دهد. 1. پیش‌ بینی رشد خود را وارد کنید برای شروع، درصد رشد مورد نظر خود را وارد کنید که می‌ تواند مثبت یا منفی باشد، بسته به دیدگاه بازار شما. این می‌ تواند بازتابی از انتظارات شما برای AllUnity EUR در طول یک سال، پنج سال یا حتی دهه‌ های آینده باشد. 2. محاسبه قیمت آینده پس از وارد کردن نرخ رشد، روی «محاسبه» کلیک کنید. ماژول به‌ طور فوری قیمت آینده پیش‌ بینی‌ شده EURAU را محاسبه کرده و تصویری واضح از نحوه تأثیر پیش‌ بینی شما بر ارزش توکن در طول زمان ارائه می‌ دهد. 3. کاوش در سناریوهای مختلف شما می‌ توانید با نرخ‌ های رشد مختلف آزمایش کنید تا ببینید شرایط مختلف بازار چگونه می‌ تواند قیمت AllUnity EUR را تحت تاثیر قرار دهد. این انعطاف‌ پذیری به شما این امکان را می‌ دهد که پیش‌ بینی‌ های خوش‌ بینانه و محتاطانه را تجزیه و تحلیل کرده و به تصمیم‌ گیری آگاهانه‌ تری دست یابید. 4. احساسات کاربران و بینش‌ های جامعه این ماژول همچنین داده‌ های احساسات کاربران را ادغام می‌ کند و به شما این امکان را می‌ دهد که پیش‌ بینی‌ های خود را با دیگر کاربران مقایسه کنید. این ورودی جمعی بینش ارزشمندی در مورد چگونگی درک جامعه از آینده EURAU ارائه می‌دهد. شاخص‌ های فنی برای پیش‌ بینی قیمت برای افزایش دقت پیش‌ بینی، این ماژول از انواع شاخص‌ های فنی و داده‌ های بازار استفاده می‌ کند. این موارد شامل: میانگین متحرک نمایی (EMA): به ردیابی روند قیمت توکن کمک می‌ کند با هموار کردن نوسانات و ارائه بینش در مورد تغییرات بالقوه روند. باندهای بولینگر: نوسانات بازار را اندازه‌ گیری کرده و شرایط احتمالاً خرید بیش از حد یا فروش بیش از حد را شناسایی می‌ کند. شاخص قدرت نسبی (RSI): به ارزیابی حرکت EURAU می‌ پردازد تا مشخص کند که آیا در فاز صعودی یا نزولی است. میانگین متحرک همگرایی و واگرایی (MACD): قدرت و جهت حرکت قیمت‌ ها را ارزیابی می‌کند تا نقاط ورودی و خروجی احتمالی را شناسایی کند. با ترکیب این شاخص‌ ها با داده‌ های بازار در زمان واقعی، این ماژول پیش‌بینی قیمت پویا ارائه می‌ دهد و به شما کمک می‌ کند تا بینش‌ های عمیق‌ تری در مورد پتانسیل آینده AllUnity EUR بدست آورید.

چرا پیش‌ بینی قیمت EURAU مهم است؟

پیش‌ بینی قیمت EURAU به دلایل مختلفی اهمیت دارد و سرمایه‌ گذاران به منظور اهداف گوناگونی به آن می‌ پردازند:

توسعه استراتژی سرمایه گذاری: پیش بینی ها به سرمایه گذاران در تدوین استراتژی ها کمک می کند. با تخمین قیمت‌های آتی، آنها می‌توانند تصمیم بگیرند که چه زمانی ارز دیجیتال بخرند، بفروشند یا نگه دارند.

ارزیابی ریسک: درک حرکت‌های بالقوه قیمت به سرمایه‌گذاران اجازه می‌دهد تا ریسک مرتبط با یک دارایی رمزنگاری خاص را بسنجند. این امر در مدیریت و کاهش خسارات احتمالی ضروری است.

تحلیل بازار: پیش‌بینی‌ها اغلب شامل تجزیه و تحلیل روندهای بازار، اخبار و داده‌های تاریخی است. این تحلیل جامع به سرمایه گذاران در درک پویایی بازار و عوامل موثر بر تغییرات قیمت کمک می کند.

تنوع پورتفولیو: با پیش‌ بینی اینکه کدام ارزهای دیجیتال ممکن است عملکرد خوبی داشته باشند، سرمایه‌ گذاران می‌ توانند پرتفوی خود را بر این اساس متنوع کنند و ریسک را در دارایی‌ های مختلف پخش کنند.

برنامه ریزی بلندمدت: سرمایه گذارانی که به دنبال سودهای بلندمدت هستند، برای شناسایی ارزهای دیجیتال با پتانسیل رشد آتی به پیش بینی ها تکیه می کنند.

آمادگی روانی: دانستن سناریوهای احتمالی قیمت، سرمایه‌ گذاران را از نظر احساسی و مالی برای نوسانات بازار آماده می‌ کند.

تعامل جامعه: پیش‌ بینی‌ های قیمت کریپتو اغلب بحث‌ هایی را در جامعه سرمایه‌ گذاران ایجاد می‌ کند که منجر به درک گسترده‌ تر و خرد جمعی در مورد روندهای بازار می‌ شود.

