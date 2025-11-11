پروژه Web3 Decision یک پلتفرم نسل جدید مبتنی بر هوش مصنوعی (ترکیبی از منطق و نورون‌ های انسانی سطح CL1) است که خدماتی مانند بررسی قراردادهای هوشمند در لحظه، ارزیابی توکن‌ ها و تحلیل KYC/KYB را بدون نیاز به کدنویسی ارائه می‌دهد. این پلتفرم با تکیه بر هوش مصنوعی مبتنی بر منطق، نورون‌های واقعی انسانی را به نودها متصل می‌ کند تا اعتماد، تطابق با قوانین، و امنیت را در شبکه‌ های EVM، TON و سایر اکوسیستم‌های لایه 1 نوظهور فراهم کند.