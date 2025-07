اطلاعات Synternet (SYNT).

Synternet is a blockchain that powers modular, interoperable data infrastructure across all major chains. At its core lies the Data Layer, a protocol serving as the customizable execution layer between blockchains. Its AEAs (Autonomous Economic Agents) empower developers to build composable, use-case-specific applications that can execute on any data from any chain.

وب‌ سایت رسمی: https://www.synternet.com/ وایت پیپر https://docs.synternet.com/docs کاوشگر بلوک: https://etherscan.io/token/0xda987c655ebc38c801db64a8608bc1aa56cd9a31