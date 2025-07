اطلاعات Sylo (SYLO).

Sylo is reimagining the way data and content work together. Built on The Root Network, the hub for interoperability in the open metaverse, Sylo is an infrastructure layer for data, powering interoperability and oracles for the data about users and the things they value.

وب‌ سایت رسمی: https://www.sylo.io وایت پیپر https://www.sylo.io/whitepaper/ کاوشگر بلوک: https://etherscan.io/token/0xf293d23bf2cdc05411ca0eddd588eb1977e8dcd4