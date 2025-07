اطلاعات Safe Road Club (SRC).

Safe Road Club is an AI-powered Web3 app that monetizes routine driving data, transforming driving habits into recorded and rewarded activities. This innovative platform automates data collection and game-like decision-making through an AI agent, integrating GPS speed tracking and AI analytics to enhance and reward driving activities.

وب‌ سایت رسمی: https://saferoadclub.app/ وایت پیپر https://saferoadclub.gitbook.io/src-ai کاوشگر بلوک: https://solscan.io/token/5gkd3yk3WmTEjYxiTsCXk3p8uPd9W85L5UNYNUQaheyb