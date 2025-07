اطلاعات SIX (SIX).

SIX Network project focuses on unleashing the true power of digital assets through the power of blockchain and smart contracts to create effective decentralized financial services and a blockchain infrastructure essential for businesses.

وب‌ سایت رسمی: https://six.network/ وایت پیپر https://sixnetwork.gitbook.io/six-network کاوشگر بلوک: https://stellar.expert/explorer/public/asset/SIX-GDMS6EECOH6MBMCP3FYRYEVRBIV3TQGLOFQIPVAITBRJUMTI6V7A2X6Z