اطلاعات Sharpe AI (SAI).

Sharpe is an AI-powered crypto super-app designed for professional traders, offering a unified platform for intelligence, investing, and automating digital assets. With over 150,000 users and more than $500M in volume, Sharpe is now the largest crypto super-app.

وب‌ سایت رسمی: http://sharpe.ai وایت پیپر https://github.com/Sharpelabs/Whitepaper کاوشگر بلوک: https://etherscan.io/token/0x3567aa22cd3ab9aef23d7e18ee0d7cf16974d7e6