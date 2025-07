اطلاعات NMKR (NMKR).

Cardanos is a leading infrastructure provider for Minting and Tokenization. At the core of NMKR's mission is the empowerment of your NFT or Tokenization venture through cutting-edge solutions and toolkits for seamlessly creating and managing digital assets.

وب‌ سایت رسمی: https://nmkr.io/ وایت پیپر https://www.nmkr.io/whitepaper کاوشگر بلوک: https://cardanoscan.io/token/5dac8536653edc12f6f5e1045d8164b9f59998d3bdc300fc928434894e4d4b52