Meta xStock (METAx) یک گواهی پیگیری است که به‌صورت توکن‌های Solana SPL و ERC-20 صادر شده است. METAx قیمت سهام شرکت Meta Platforms, Inc (دارایی پایه) را دنبال می‌کند. این توکن به منظور ارائه دسترسی مطابق با مقررات به قیمت سهام Meta برای کاربران واجد شرایط بازار رمزارز طراحی شده است، در حالی که مزایای فناوری بلاکچین نیز حفظ می‌شود.

به صورت قیمت فعلی × حداکثر عرضه محاسبه می‌ شود و پیش‌ بینی از کل ارزش بازار را در صورتی که همه توکن‌ ها در گردش باشند، ارائه می‌ دهد.

درک اقتصاد توکنی Meta xStock (METAX) برای تحلیل ارزش، پایداری و پتانسیل بلندمدت آن ضروری است.

