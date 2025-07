اطلاعات Luxury Travel Token (LTT).

Luxury Travel Token is a token project supporting a new innovative luxury travel brand. It provides a new and revolutionary luxury travel experience from Japan to all over the world. It is an exciting project that engages people around the world as participants and supporters.

وب‌ سایت رسمی: https://lt-t.io/ وایت پیپر https://www.dropbox.com/scl/fi/hj1c0ihd01nym8kevrin7/LTT-WP-Final-EN.pdf?rlkey=p0vm8l7mt1p33tdhy0gx6zs96&e=1&st=hnr3k3yq&dl=0 کاوشگر بلوک: https://etherscan.io/token/0x3F91Ad19AF450B44cf5176b4dE719d77CB19EEc7