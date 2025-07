اطلاعات Liberland (LLD).

Liberland Blockchain powers Liberland, the world's freest nation, founded in 2015 on a terra nullius in Eastern Europe. It provides all e-government services via Liberland Blockchain, with services already available. Liberland Blockchain is governed by holders of its native tokens, the Liberland Dollar (LLD) and Liberland Merit (LLM).

وب‌ سایت رسمی: https://liberland.org/blockchain وایت پیپر https://liberland-1.gitbook.io/wiki/v/public-documents/blockchain کاوشگر بلوک: https://solscan.io/token/GwKKPsJdY5oWMJ8RReWLcvb82KzW6FKy2bKoYW7kHr16