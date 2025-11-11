با بینش‌ های کلیدی در مورد CyberKongz (KONG)، از جمله عرضه توکن، مدل توزیع و داده‌ های بازار در لحظه، آشنا شوید.

داده‌ های کلیدی توکنومیکس و قیمت CyberKongz (KONG)، از جمله ارزش بازار، جزئیات عرضه، ارزش بازار ثابت (FDV) و تاریخچه قیمت را بررسی کنید. ارزش فعلی و موقعیت بازار توکن را در یک نگاه درک کنید.

CyberKongz راه را برای پروژه های NFT و مفهوم کاربرد هموار کرده اند؛ آنها نوآوری هایی پیشرو مانند جفت ERC-20، حفاظت قرارداد هوشمند، کاربرد مجموعه دوم و موارد دیگر را معرفی کرده اند. این پروژه برای علاقه مندان وب3 با اشتیاق به NFT و DeFi طراحی شده است. CyberKongz با برندهای بزرگ وب2 مانند adidas و Kawada (nanoblocks) همکاری کرده و محصولات فیزیکی و دیجیتالی پرفروش عرضه کردهاند.

به صورت قیمت فعلی × حداکثر عرضه محاسبه می‌ شود و پیش‌ بینی از کل ارزش بازار را در صورتی که همه توکن‌ ها در گردش باشند، ارائه می‌ دهد.

درک اقتصاد توکنی CyberKongz (KONG) برای تحلیل ارزش، پایداری و پتانسیل بلندمدت آن ضروری است.

تاریخچه قیمت CyberKongz (KONG) تحلیل تاریخچه قیمت KONG به کاربران کمک می‌ کند تا حرکات گذشته بازار، سطوح حمایت/مقاومت کلیدی و الگوهای نوسان را درک کنند. چه در حال پیگیری بالاترین قیمت‌ های تاریخی باشید و چه در حال شناسایی روندها، داده‌ های تاریخی بخش مهمی از پیش‌ بینی قیمت و تحلیل تکنیکال هستند. همین حالا تاریخچه قیمت KONG را بررسی کنید!