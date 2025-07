اطلاعات Gui Inu (GUI).

Gui Inu is the top dog community token on Aptos, aimed at incentivizing and rewarding Inventive developments through community grants, fostering a culture of fun vibes, high engagement and camaraderie. A drive to integrate seamlessly across the Aptos ecosystem , supporting the growth of diverse use cases and ensuring continual revitalization within the ecosystem.

وب‌ سایت رسمی: http://guiinu.com/ وایت پیپر https://guiinu.medium.com/gui-the-story-mission-future-d8a6bcb9c32d کاوشگر بلوک: https://tracemove.io/coin/0xe4ccb6d39136469f376242c31b34d10515c8eaaa38092f804db8e08a8f53c5b2::assets_v1::EchoCoin002/Gui%20Inu/GUI