توکن Elympics زیرساخت سرگرمی چندزنجیره‌ ای (Multichain) است که با هدف وارد کردن میلیون‌ ها نفر به دنیای رمزارز طراحی شده است. این پلتفرم با اتصال برندها و دارایی‌ های فکری (IPها) به Web3 و فراهم کردن امکان ساخت و راه‌اندازی آسان بازی‌ های مهارت‌ محور مبتنی بر بلاک‌ چین برای توسعه‌ دهندگان، فعالیت می‌ کند. این بازی‌ ها به‌ صورت گسترده از طریق سوپراَپ‌ ها، شبکه‌ های اجتماعی و کیف‌ پول‌ های محبوب توزیع می‌شوند و به ایجاد تعامل گسترده و پذیرش آسان‌تر فناوری بلاک‌ چین کمک می‌کنند.