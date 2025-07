اطلاعات Changer (CNG).

Changer allows users to seamlessly cross-chain swap between 10,000+ virtual assets. By combining the best of CeFi and DeFi, Changer will be the crypto one-stop shop for all users.

وب‌ سایت رسمی: https://cng.vc وایت پیپر https://docs.cng.vc/ کاوشگر بلوک: https://etherscan.io/token/0x5C1d9aA868a30795F92fAe903eDc9eFF269044bf