با بینش‌ های کلیدی در مورد AI3 (AI3)، از جمله عرضه توکن، مدل توزیع و داده‌ های بازار در لحظه، آشنا شوید.

داده‌ های کلیدی توکنومیکس و قیمت AI3 (AI3)، از جمله ارزش بازار، جزئیات عرضه، ارزش بازار ثابت (FDV) و تاریخچه قیمت را بررسی کنید. ارزش فعلی و موقعیت بازار توکن را در یک نگاه درک کنید.

شبکه Autonomys — لایه بنیادین برای AI3.0 — یک زیرساخت غیرمتمرکز هوش مصنوعی (deAI) فوق‌مقیاس‌پذیر است که شامل ذخیره‌سازی دائمی توزیع‌شده با توان بالا، در دسترس بودن و دسترسی به داده‌ها و اجرای ماژولار می‌باشد. اکوسیستم deAI ما تمامی اجزای لازم برای ساخت و پیاده‌سازی برنامه‌های غیرمتمرکز پیشرفته (super dApps) با قدرت هوش مصنوعی و نمایندگان زنجیره‌ای را فراهم می‌کند و آن‌ها را با قابلیت‌های هوش مصنوعی پیشرفته برای عملکرد پویا و خودگردان مجهز می‌سازد.

به صورت قیمت فعلی × حداکثر عرضه محاسبه می‌ شود و پیش‌ بینی از کل ارزش بازار را در صورتی که همه توکن‌ ها در گردش باشند، ارائه می‌ دهد.

درک اقتصاد توکنی AI3 (AI3) برای تحلیل ارزش، پایداری و پتانسیل بلندمدت آن ضروری است.

تاریخچه قیمت AI3 (AI3) تحلیل تاریخچه قیمت AI3 به کاربران کمک می‌ کند تا حرکات گذشته بازار، سطوح حمایت/مقاومت کلیدی و الگوهای نوسان را درک کنند. چه در حال پیگیری بالاترین قیمت‌ های تاریخی باشید و چه در حال شناسایی روندها، داده‌ های تاریخی بخش مهمی از پیش‌ بینی قیمت و تحلیل تکنیکال هستند. همین حالا تاریخچه قیمت AI3 را بررسی کنید!