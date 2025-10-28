بازار رمزارزها با سرعتی چشمگیر حرکت میکند و در چنین فضایی، شناخت شاخصهای کلیدی میتواند مرز میان سود و زیان را تعیین کند. یکی از مهمترین این شاخصها، تسلط اتریوم (ETH Dominance) است؛ معیاری که نقش بسزایی در سنجش احساسات بازار و تدوین استراتژیهای هوشمندانه سرمایهگذاری ایفا میکند.





این شاخص نشان میدهد چه میزان از ارزش کل بازار رمزارزها به اتریوم اختصاص دارد و به همین دلیل، دنبالکردن تغییرات آن میتواند دید روشنی نسبت به جریانهای سرمایه و تحولات ساختاری بازار ارائه دهد. تسلط اتریوم در کنار تسلط بیتکوین (BTC Dominance) از جمله مهمترین معیارهایی است که تحلیلگران حرفهای برای پیشبینی روندهای کلان بازار و شناسایی تغییرات احتمالی در رفتار سرمایهگذاران مورد استفاده قرار میدهند.

در این راهنما خواهید آموخت:

مفهوم دقیق تسلط اتریوم و اینکه چرا برای سرمایهگذاران اهمیت دارد.

نحوه تحلیل نمودارهای تسلط (Dominance Charts) و چگونگی استفاده از آنها مشابه تحلیلگران حرفهای.

ارتباط میان تسلط اتریوم و بیتکوین و اینکه چگونه این رابطه میتواند سیگنالهای مهمی درباره حرکتهای آینده بازار ارائه کند.

چه اولینبار باشد که درصد تسلط فعلی اتریوم را بررسی میکنید و چه بهدنبال بهبود استراتژی معاملاتی خود باشید، شناخت این شاخص میتواند نقطه شروعی مطمئن برای درک عمیقتر پویاییهای بازار کریپتو باشد.





نکات کلیدی درباره تسلط اتریوم (ETH Dominance)

تعریف شاخص: تسلط اتریوم نشاندهنده سهم بازار این رمزارز در مقایسه با مجموع کل ارزهای دیجیتال دیگر است.

وضعیت کنونی: در سپتامبر 2025، تسلط اتریوم در محدوده 13 تا 15 درصد قرار دارد؛ این در حالی است که از کف تاریخی 6.95 درصد در آوریل همان سال، روندی رو به بهبود را تجربه کرده است.

الگوهای سرمایه گذاری: تغییرات همزمان در تسلط بیتکوین و اتریوم نشانهای از چرخش سرمایه (Capital Rotation) بوده و میتواند آغاز دورههای موسوم به Altcoin Season را سیگنال دهد.

نقش در دیفای: اتریوم همچنان بازیگر اصلی حوزه قراردادهای هوشمند است و حدود 60 تا 63 درصد از کل ارزش قفلشده (TVL) در دیفای را در اختیار دارد.

عوامل تقویتی: بهروزرسانی Pectra در ماه مه 2025 و همچنین تأیید ETFهای اسپات اتریوم نقش مهمی در افزایش اعتماد نهادی و بازیابی تسلط این رمزارز ایفا کردند.

کاربرد معاملاتی: معاملهگران حرفهای از شاخص تسلط اتریوم در کنار تحلیل پرایساکشن برای زمانبندی ورود به بازار، مدیریت ریسک و شناسایی فرصتهای چرخش سرمایه به آلتکوینها بهره میگیرند.





تسلط اتریوم معیاری است که نشان میدهد چه سهمی از کل بازار رمزارزها به اتریوم تعلق دارد. زمانی که معاملهگران از ETH Dominance صحبت میکنند، در واقع به سهم بازار اتریوم در مقایسه با مجموع سایر داراییهای دیجیتال اشاره دارند. این شاخص تصویری شفاف از قدرت نسبی اتریوم در برابر کل اکوسیستم کریپتو ارائه میدهد.





روش محاسبه بسیار ساده است:

تسلط اتریوم (%) = کل ارزش بازار ارزهای دیجیتال، ارزش بازار اتریوم × 100





به عنوان مثال، اگر ارزش کل بازار رمزارزها $2 تریلیون و ارزش بازار اتریوم $400 میلیارد باشد، تسلط اتریوم برابر با 20% خواهد بود. این یعنی یکپنجم سرمایه کل بازار کریپتو در اتریوم متمرکز شده است.





افزایش تسلط اتریوم : نشان میدهد سرمایهگذاران به جای پخش سرمایه در هزاران آلتکوین، منابع مالی خود را روی اتریوم متمرکز کردهاند. معمولاً این شرایط نشانهای از اعتماد بیشتر به اتریوم در دورههای عدم قطعیت است.

کاهش تسلط اتریوم: بیانگر آن است که سرمایهگذاران به سمت آلتکوینهای کوچکتر حرکت میکنند و در جستوجوی بازدهی بالاتر هستند؛ حتی اگر این انتخاب ریسک بیشتری به همراه داشته باشد.

تسلط اتریوم عددی ثابت نیست و با نوسانات قیمت و ورود پروژههای جدید پیوسته تغییر میکند. این شاخص به صورت لحظهای در وبسایتهایی نظیر CoinMarketCap و CoinGecko بهروز میشود و علاوه بر درصد کنونی، روندهای تاریخی را نیز نمایش میدهد.

نگاه به گذشته نشان میدهد که در جریان موج ICO در سالهای 2017 و 2018، تسلط اتریوم به بالای 30% رسید، اما با متنوعتر شدن سبد سرمایهگذاران کاهش یافت. امروز، تسلط اتریوم در محدودهای پایدارتر تثبیت شده که جایگاه آن را بهعنوان پلتفرم اصلی قراردادهای هوشمند در بازار نشان میدهد.





پیش از آنکه بتوان روندها را تحلیل کرد، باید به دادههای دقیق و قابلاعتماد دسترسی داشت. نمودار تسلط اتریوم در پلتفرم های مختلفی در دسترس است:

پلتفرم TradingView : با نماد معاملاتی ETH.D ارائه میشود و ابزارهای پیشرفتهای برای تحلیلگران حرفهای در اختیار میگذارد.

پلتفرم CoinMarketCap و CoinGecko: محیطی سادهتر و کاربرپسندتر دارند که برای تازهکارها و دریافت سریع یک نمای کلی بسیار مناسب است.

این پلتفرمها دادهها را بهطور مداوم بهروز میکنند؛ TradingView , هر چند ثانیه یکبار و CoinMarketCap CoinGecko هر چند دقیقه یکبار.





با باز کردن نمودار، یک نمودار خطی مشاهده میکنید که تغییرات سهم بازار اتریوم را در گذر زمان نشان میدهد:

خط صعودی : اتریوم در حال جذب بخش بیشتری از سرمایه کل بازار است.

خط نزولی: سرمایه در حال خروج از اتریوم و ورود به سایر رمزارزهاست.

بهعنوان نمونه، در ماه مه 2025، نمودار تسلط اتریوم جهشی چشمگیر نشان داد؛ از کف تاریخی 6.95% در آوریل تا بالای 11% در تابستان.

یکی از نکات مهم، شناسایی سطوح حمایت و مقاومت است:

سطح 7% بارها در سالهای 2024 و اوایل 2025 بهعنوان حمایت عمل کرده است.

مقاومت تاریخی در محدوده 20% سقف حرکتهای صعودی را محدود کرده است. این سطوح مانند کف و سقف روانی عمل میکنند که معمولاً روند قیمت در این نقاط تغییر جهت میدهد.





کوتاهمدت: تغییرات لحظهای یا روزانه در تسلط اتریوم معمولاً ناشی از اخبار یا رویدادهای مقطعی هستند و اغلب سریع بازمیگردند.

بلندمدت: روندهای پایدار در نمودار تسلط، بازتابی از تحولات بنیادی در جایگاه اتریوم است.

بهطور مثال، رشد تدریجی از 6.95% در آوریل 2025 به بیش از 11% در ژوئیه همان سال صرفاً یک جهش تکنیکال نبود، بلکه نشانهای از افزایش پذیرش نهادی از طریق ETFها و همچنین افزایش فعالیت توسعهدهندگان در حوزه راهکارهای مقیاسپذیری اتریوم بود.









رابطه میان BTC Dominance و ETH Dominance یکی از مهمترین الگوهای بازار کریپتو را شکل میدهد. این دو شاخص دائماً تحت تأثیر جریان سرمایه و احساسات سرمایهگذاران تغییر میکنند. در واقع، وقتی این دو را کنار هم بررسی میکنیم، الگوهای چرخش سرمایه (Capital Rotation) آشکار میشود؛ جابهجاییهایی که بسته به شرایط بازار و سطح ریسکپذیری سرمایهگذاران میان بیتکوین و اتریوم رخ میدهد.

باید توجه داشت که مجموع تسلط تمام رمزارزها برابر 100% است. بنابراین، زمانی که تسلط بیتکوین افزایش محسوسی پیدا میکند، معمولاً نشانه خروج سرمایه از آلتکوینها و حتی اتریوم به سمت پناهگاه امنتر بیتکوین است. نمودارهای تسلط BTC و ETH این جریانها را بهوضوح نمایش میدهند.





حرکت همزمان این دو شاخص، پیامهای متفاوتی برای معاملهگران دارد:

افزایش تسلط و قیمت بیتکوین : اغلب نشانهای از آغاز یک بازار گاوی بیت کوین (Bitcoin Bull Market) است، جایی که آلتکوینها توان رقابت چندانی ندارند. چنین الگویی در اوایل 2024 پس از تأیید ETFهای بیتکوین مشاهده شد که منجر به ورود سرمایه عظیم به BTC گردید.

افزایش قیمت بیتکوین همراه با کاهش تسلط آن و رشد تسلط اتریوم: این وضعیت معمولاً آغاز فصل آلتکوین ها (Altcoin Season) را نشان میدهد و اتریوم معمولاً پیشتاز این روند است. بهعنوان نمونه، بین آوریل تا ژوئیه 2025، تسلط بیتکوین از حدود 56% به 52% کاهش یافت، در حالی که تسلط اتریوم از کفهای تاریخی خود جهش کرد و شرایطی مساعد برای رشد آلتکوینها ایجاد شد.





جریان سرمایه میان BTC و ETH اغلب بهعنوان شاخص پیشرو (Leading Indicator) برای عملکرد کلی آلتکوینها عمل میکند. زمانی که سرمایه از بیتکوین به اتریوم منتقل میشود، در ادامه معمولاً شاهد ورود سرمایه به سایر پلتفرمهای لایه یک (Layer-1) و توکنهای دیفای هستیم. معاملهگران حرفهای این رابطه را بهدقت دنبال میکنند تا تغییر فازهای بازار را زودتر شناسایی کنند.

در شرایط کنونی، بازار در یک مرحله گذار قرار دارد. بازیابی تسلط اتریوم از کف تاریخی در مه 2025 نشاندهنده افزایش اعتماد به بنیادهای اتریوم است؛ بهویژه پس از ارتقای Pectra و پذیرش نهادی از طریق ETFهای اسپات. با این حال، تداوم تسلط بالای 50% بیتکوین بیانگر آن است که بازار هنوز وارد فاز ریسکپذیری شدید نشده و بخش عمده سرمایه همچنان در BTC متمرکز است.





در اواخر سال 2025، تسلط اتریوم در محدوده 13 تا 15 درصد قرار دارد؛ سطحی که بیانگر بازیابی چشمگیر آن از کف تاریخی 6.95 درصد در آوریل است. این بازگشت چند نکته مهم درباره شرایط بازار و احساسات سرمایهگذاران را آشکار میکند.





1. بازتاب اعتماد مجدد به جایگاه اتریوم

افزایش اعتماد سرمایهگذاران به اتریوم بهعنوان پلتفرم اصلی قراردادهای هوشمند است. ارتقای مقیاسپذیری و کارایی شبکه ایجاد کرد. مقدار فعلی تسلط اتریوم (ETH.D) نشانهای ازبهعنواناست. ارتقای Pectra نقش کلیدی در این روند داشت، زیرا بهبودهای قابلتوجهی درایجاد کرد.





2. نقش پذیرش نهادی در رشد 2025

شتابگیری پذیرش نهادی بود. از زمان آغاز معاملات ETFهای اسپات اتریوم، شرکتهای مالی بزرگ مانند BlackRock، Fidelity و Grayscale محصولات متنوعی برای دسترسی سرمایهگذاران سنتی به آوریل 2025 درست پیش از این موج نهادی ثبت شد و دادههای مه 2025 آغاز مرحله بازیابی را نشان دادند. یکی از عوامل اصلی این تغییر،بود. از زمان آغاز معاملات، شرکتهای مالی بزرگ مانندمحصولات متنوعی برای دسترسی سرمایهگذاران سنتی به Ethereum ETFs عرضه کردند. کف تاریخی تسلط دردرست پیش از این موج نهادی ثبت شد و دادههایآغاز مرحله بازیابی را نشان دادند.





3. تسلط پایدار اتریوم در بخشهای کلیدی بازار

روند تسلط بازار اتریوم در 2025 همچنین بازتابی از برتری پایدار آن در حوزههای کلیدی کریپتو است:

دیفای ( DeFi protocols ): پروتکلهای دیفای مبتنی بر اتریوم همچنان حدود 60 تا 63 درصد از کل ارزش قفلشده (TVL) را در اختیار دارند. پروتکلهای دیفای مبتنی بر اتریوم همچنان حدودرا در اختیار دارند.

NFTها: با وجود رقابت شبکههای دیگر، بخش عمده بازار NFT همچنان بر بستر اتریوم متمرکز است.

راهکارهای لایه دوم: راهکارهایی مانند راهکارهایی مانند Arbitrum Optimism ظرفیت تراکنشها را افزایش دادهاند، بدون آنکه انسجام اکوسیستم را خدشهدار کنند.





4. تثبیت، نه سقف تاریخی

بررسی دادههای 29 مه 2025 نشان میدهد که این نقطه بیشتر یک مرحله تثبیت است تا قله نهایی. ارتقای موفق Pectra موانع فنی پیشین را برطرف کرد و در کنار رشد لایههای دوم، موقعیت بنیادین اتریوم را تقویت نمود. ترکیب این دو عامل، چشماندازی مثبت برای حفظ و حتی گسترش تسلط اتریوم در سالهای آتی ایجاد کرده است.













معاملهگران حرفهای از درصد تسلط اتریوم بهعنوان ابزار زمانبندی و تخصیص سرمایه استفاده میکنند. زمانی که تسلط اتریوم افزایش مییابد و همزمان قیمت آن نیز رشد میکند، این وضعیت غالباً یک سیگنال صعودی قوی برای ETH تلقی میشود. چنین الگویی نشان میدهد سرمایه نهتنها از پول فیات بلکه از سایر رمزارزها نیز به سمت اتریوم جریان یافته و این یعنی بازار اعتماد بالایی به چشمانداز اتریوم دارد.





تخصیص دارایی در پرتفوی میتواند با توجه به روندهای تسلط تغییر کند. معاملهگران محتاط معمولاً زمانی که تسلط اتریوم از سطوح تاریخی پایینتر شروع به صعود میکند، وزن اتریوم را در پرتفوی خود افزایش میدهند. این شرایط بهعنوان یک فرصت ارزنده دیده میشود، زیرا بازار در مقایسه با رقبای کوچکتر، اتریوم را بیش از حد فروخته است. بازگشت از کف 6.95% در آوریل 2025 نمونه بارزی از چنین موقعیتی بود که در آن بازار اتریوم را نسبت به بنیادهای قویاش دستکم گرفته بود.





نظارت همزمان بر تسلط و پرایساکشن، فرآیند مدیریت ریسک را سادهتر میسازد:

اگر قیمت اتریوم افت کند اما تسلط آن افزایش یابد ، این بدان معناست که سایر رمزارزها عملکردی حتی ضعیفتر دارند. چنین نسبیگراییای میتواند نگهداری موقعیتهای ETH را در دوران نزولی توجیهپذیر کند.

برعکس، اگر قیمت اتریوم رشد کند اما تسلط آن کاهش یابد، نشانهای است که آلتکوینهای کوچکتر عملکرد بهتری دارند. در این شرایط، سرمایهگذار میتواند بخشی از سرمایه خود را بهصورت تاکتیکی به آن بخشها منتقل کند.





شاخص تسلط اتریوم همچنین یک فیلتر دقیق برای ورود به آلتکوینها است. معمولاً وقتی تسلط اتریوم پس از یک دوره صعودی پایدار شروع به کاهش میکند، بهترین زمان برای چرخش سرمایه به سمت آلتکوینهای کوچکتر فرا میرسد. این نقاط چرخش تصادفی نیستند؛ بلکه از یک الگوی تکرارشونده تبعیت میکنند: ابتدا اتریوم بازار را به سمت بالا هدایت میکند، سپس سرمایهگذاران برای کسب سود بیشتر به سراغ داراییهای پرریسکتر میروند.





اشتباه گرفتن تسلط با قیمت: افزایش درصد تسلط اتریوم الزاماً به معنای رشد قیمت آن نیست. ممکن است در شرایطی قیمت ETH کاهش یابد، اما چون سایر رمزارزها افت شدیدتری داشتهاند، سهم اتریوم در بازار افزایش پیدا کند.

واکنش بیش از حد به نوسانات روزانه: شاخص تسلط اتریوم میتواند در طول یک روز یک تا دو درصد نوسان کند؛ اغلب تحتتأثیر اخبار کوتاهمدت. این تغییرات مقطعی معمولاً فاقد ارزش تحلیلی عمیق هستند و نباید مبنای تصمیمگیری استراتژیک قرار گیرند.

نادیده گرفتن زمینه بازار: افزایش تسلط اتریوم در یک بازار نزولی (Bear Market) معنایی کاملاً متفاوت از افزایش همان شاخص در یک بازار صعودی (Bull Market) دارد. بدون توجه به شرایط کلی بازار، تفسیر دادهها میتواند گمراهکننده باشد.

استفاده از تسلط بهعنوان تنها شاخص تحلیلی: معاملهگران حرفهای دادههای تسلط را همراه با سایر معیارها مانند حجم معاملات، نرخهای تأمین مالی (Funding Rates) و فعالیت های آنچین (On-chain Activity) بررسی میکنند. اتکا به یک شاخص منفرد خطرناک و ناکافی است.

معامله بر اساس نویز کوتاهمدت: بسیاری از تازهکارها به تغییرات روزانه واکنش نشان میدهند، در حالی که سیگنالهای معتبر تنها از روندهای هفتگی یا ماهانه قابل استخراجاند. تمرکز بر تغییرات کوتاهمدت اغلب منجر به معاملات هیجانی و زیانده میشود.













اتریوم در حال حاضر چه سهمی از بازار را در اختیار دارد؟

در اواخر سپتامبر 2025، تسلط اتریوم بین 13 تا 15 درصد قرار دارد؛ سطحی که بازگشتی قابلتوجه از کف تاریخی 6.95 درصد در آوریل همان سال محسوب میشود.

هر چند وقت یکبار باید نمودار تسلط اتریوم را بررسی کنم؟

سرمایهگذاران بلندمدت: بررسی هفتگی کافی است.

معاملهگران فعال: بهتر است بهصورت روزانه یا همزمان با رویدادهای مهم بازار این شاخص را رصد کنند.

آیا تسلط بالای اتریوم خوب است یا بد؟

تسلط بالا ذاتاً مثبت یا منفی نیست. تفسیر آن به شرایط بازار و اینکه شما روی ETH یا آلتکوینها سرمایهگذاری کردهاید بستگی دارد.

از کجا میتوانم تسلط اتریوم را امروز مشاهده کنم؟

پلتفرمهای TradingView، CoinMarketCap و CoinGecko نمودارها و دادههای لحظهای ETH Dominance را ارائه میدهند.

تفاوت تسلط بیتکوین و اتریوم چیست؟

تسلط بیتکوین: سهم بازار بیتکوین

تسلط اتریوم: سهم بازار اتریوم بررسی همزمان این دو شاخص به شناسایی الگوهای چرخش سرمایه (Capital Rotation) کمک میکند.

نماد ETH.D چه معنایی دارد؟

نماد ETH.D صرفاً نماد معاملاتی تسلط اتریوم در پلتفرمهایی مانند TradingView است.

چرا تسلط اتریوم در اوایل 2025 کاهش یافت؟

رقابت شدید از سوی بلاکچینهای لایه یک و همچنین فشار فروش ناشی از برداشت سود پس از رشدهای قبلی باعث افت این شاخص به کف تاریخی شد.

آیا شاخص تسلط اتریوم میتواند فصل آلتکوینها را پیشبینی کند؟

بله. وقتی تسلط اتریوم کاهش مییابد در حالی که قیمت آن در حال افزایش است، اغلب نشانه آغاز شرایطی است که بهعنوان Altcoin Season شناخته میشود.





شناخت تسلط اتریوم (ETH Dominance) ابزاری قدرتمند برای تفسیر شرایط بازار کریپتو در اختیار سرمایهگذاران و معاملهگران قرار میدهد. نمودار تسلط اتریوم بازتابی از جریان سرمایه، سطح ریسکپذیری و تغییر فازهای بازار است و میتواند به شما کمک کند تا تصویر دقیقتری از وضعیت پرتفوی خود ترسیم کنید. حرکت این شاخص از کف تاریخی 6.95% در آوریل 2025 تا بازیابی بالای 13%، نشانهای روشن از افزایش اعتماد نهادی و تقویت بنیانهای بنیادی اتریوم است.

رابطه میان تسلط بیتکوین و اتریوم نیز یکی از مهمترین منابع سیگنال برای شناسایی فرصتهای معاملاتی محسوب میشود. با این حال، معاملهگران حرفهای میدانند که تحلیل تسلط بهتنهایی کافی نیست؛ بلکه باید آن را در کنار معیارهایی مانند پرایساکشن، حجم معاملات، نرخهای تأمین مالی و دادههای آنچین قرار داد تا تصویری کاملتر به دست آید.

برای تصمیمگیری بهتر، توصیه میشود نمودار تسلط اتریوم را بهطور منظم در پلتفرمهایی نظیر TradingView، CoinMarketCap یا CoinGecko دنبال کنید، اما همواره شرایط کلان بازار را نیز در نظر داشته باشید.

در نهایت، چه بهعنوان یک سرمایهگذار بلندمدت بهصورت هفتگی تسلط اتریوم را بررسی کنید و چه بهعنوان یک معاملهگر فعال پیش از ورود به هر معامله آن را بسنجید، این شاخص باید جایگاهی ثابت در جعبهابزار تحلیلی شما داشته باشد.



