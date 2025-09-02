فهرست کشورهای تحت حمایت و محدود شده در MEXC

پلتفرم MEXC متعهد است که یک پلتفرم معاملاتی راحت، کارآمد و ایمن را به کاربران ارائه دهد تا علاقه مندان به ارزهای دیجیتال جهانی را در کاوش در دنیای دارایی های دیجیتال توانمند کند. در عین حال، MEXC به بالاترین استانداردهای انطباق با مقررات پایبند است و رویکردی مسئولانه برای انجام تعهدات خود در قبال کاربران دارد و در عین حال فعالانه در توسعه پایدار صنعت بلاک چین مشارکت دارد.





برای بررسی لیست فعلی کشورها/مناطق محدود شده و تأیید اینکه آیا منطقه شما از استفاده از خدمات MEXC پشتیبانی می کند یا خیر، می توانید قرارداد کاربر ما را مرور کنید.









در حال حاضر، MEXC خدماتی را به کشورها/مناطق زیر ارائه نمی دهد یا درخواست های ثبت نام و معاملات را نمی پذیرد:





کانادا، کوبا، هنگ کنگ، ایران، سرزمین اصلی چین، کره شمالی، مناطق تحت کنترل روسیه در اوکراین (از جمله کریمه، دونتسک، لوهانسک و سواستوپول)، سنگاپور، سودان و ایالات متحده (در مجموع، «کشورها/مناطق ممنوعه»).





برای وضوح، فهرست کشورهای/مناطق ممنوعه جامع نیست. MEXC این حق را برای خود محفوظ می دارد که در هر زمان به صلاحدید خود و بر اساس ملاحظات قانونی و مطابقت، این لیست را اصلاح کند.













اپل iOS : ژاپن، هند، بریتانیا، کره جنوبی

اندروید: ژاپن، هند، اندونزی، بریتانیا، کره جنوبی





همه کشورها/مناطق دیگر می توانند به طور معمول به نسخه iOS یا اندروید برنامه دسترسی داشته باشند. برای دانلود برنامه می توانید به وب سایت رسمی MEXC مراجعه کنید.







دامنه های وب سایت رسمی MEXC: https://www.mexc.com

https://www.mexc.co

https://www.mexc.fm

https://www.mexc.io

در حال حاضر، کاربران در ترکیه، اندونزی و مالزی تنها میتوانند از طریق mexc.fm یا mexc.io به پلتفرم دسترسی داشته باشند، در حالی که کاربران در فیلیپین، هند، فرانسه و نیجریه محدود به mexc.co یا mexc.io هستند. کاربران در سایر کشورها و مناطق میتوانند از هر دو وبسایت به پلتفرم دسترسی پیدا کنند.

لطفاً توجه داشته باشید که فهرست کشورها/مناطق موجود و محدود MEXC تحت تأثیر عوامل متعددی قرار دارد و در معرض تغییر و تنظیم مداوم است. (آخرین به روز رسانی: 19 آگوست 2025)