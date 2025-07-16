اکوسیستم GUNZ (GUN) یک اکوسیستم بلاکچین لایه 1 است که توسط استودیوی بازی آلمانی Gunzilla Games توسعه یافته و برای فراهم آوردن زیرساخت غیرمتمرکز برای بازی های AAA طراحی شده است. اولین عنوان آن، Off The Grid (OTG)، یک بازی بتل رویال با تم سایبرپانک است که قبلاً در دسترسی زودهنگام در پلتفرم هایی مانند PS5 و Xbox منتشر شده و دستاورد مهمی در وارد کردن بازی های بلاکچینی به بازار کنسول ها به شمار میرود.









بخش بازی های Web3 کنونی با دو چالش اصلی مواجه است: اولاً، فناوری بلاکچین هنوز نتواسته به طور کامل با تجربیات بازی های سطح AAA یکپارچه شود، و دوماً، در سیستم های بازی سنتی Web2، بازیکنان تنها حق استفاده از دارایی های درون بازی را دارند و طبیعت بسته اقتصاد های مجازی ب هطور جدی مشارکت جامعه و لیکوییدیتی دارایی ها را محدود میکند.





برای حل این مشکلات، GUNZ ترکیبی از توسعه بازی های برتر با فناوری بلاکچین است تا اکوسیستمی بسازد که در آن بازیکنان واقعاً دارایی های درون بازی خود را مالک باشند و بتوانند زمان بازی خود را به ارزش دیجیتال قابل اندازه گیری تبدیل کنند. به عنوان یک پلتفرم که توسط توسعه دهندگان بازی برای توسعه دهندگان بازی ساخته شده، GUNZ نیازی به سرمایه گذاری عمیق استودیوها در معماری های بلاکچین سفارشی ندارد. در عوض، این پلتفرم یک راهحل سفیدبرچسب و SDKهای آسان برای ادغام ارائه میدهد که به هر استودیو این امکان را میدهد که به طور یکپارچه یک مدل اقتصادی مبتنی بر جامعه را راه اندازی کند.









انقلاب در مالکیت دارایی ها: در مرکز GUNZ، یک پیشرفت در مالکیت دیجیتال قرار دارد. بازیکنان مالکیت واقعی دارایی های درون بازی خود را به دست میآورند. تمامی آیتم ها، اسکی نها و کلکسیون ها روی بلاکچین ثبت میشوند، به کاربران این امکان را میدهند که آزادانه دارایی های دیجیتال خود را معامله کرده و کاملاً بر آن ها کنترل داشته باشند. این امر در تضاد کامل با بازی های سنتی است که در آن ها بازیکنان فقط "اجاره"کننده آیتم های درون بازی تحت شرایط محدود هستند

.

مدل اقتصادی مبتنی بر بازیکنان: GUNZ اقتصادی را معرفی میکند که در آن بازیکنان از طریق بازی کسب دارایی میکنند و این دارایی ها میتوانند معامله یا اجاره شوند. این مدل زمان بازی را به ارزش واقعی تبدیل میکند. این مدل نه تنها مشارکت بازیکنان را افزایش میدهد بلکه اکوسیستم پررونقی از بازیکنان حرفه ای ایجاد میکند که یک چرخه مثبت را میسازد، جایی که بازی کردن بازی ارزش ملموس تولید میکند.





امنیت و شفافیت: تمامی تراکنش ها روی بلاکچین ثبت میشوند و شفافیت کامل و قابلیت ردیابی مالکیت و تاریخچه معاملات را فراهم میآورند. این امر به طور قابل توجهی خطر تقلب را کاهش میدهد. بازیکنان میتوانند کمیابی و اصالت دارایی های خود را تأیید کرده و از معاملات منصفانه و قابل اعتماد اطمینان حاصل کنند.





عملکرد سطح AAA: به عنوان یک بلاکچین که مخصوص بازی طراحی شده، GUNZ عملکرد بالا و مقیاس پذیری را ارائه میدهد و تراکنش های سریع، امن و با هزینه پایین را پشتیبانی میکند. در فاز آزمایشی بازی Off The Grid (OTG)، GUNZ با موفقیت از بیش از 900,000 کاربر فعال روزانه و میلیون ها تراکنش پشتیبانی کرد و توانایی خود را در مدیریت اقتصادهای بازی بزرگ مقیاس اثبات کرد.













نام توکن: GUN عرضه کل: 10,000,000,000 GUN عرضه در گردش اولیه: 16.05% (645 میلیون GUN)









توکن GUN نقش دوتایی اساسی را در اکوسیستم GUNZ ایفا میکند. به عنوان ارز بومی، برای تمام هزینه های گاز تراکنش ها ضروری است و به عنوان زیر ساخت عملیاتی برای NFTهای اعتبارسنجی عمل میکند. اعتبارسنجی های سخت افزاری برای تأیید تراکنش ها جوایز GUN دریافت میکنند و با بروزرسانیهای آینده، NFTهای اعتبارسنجی واجد شرایط دریافت جوایز در بازی های متعدد خواهند بود.





در داخل بازی، GUN ارز اصلی برای بازی Off The Grid است. بازیکنان از GUN برای معامله آیتم های NFT، خرید تجهیزات سفارشی، پرداخت اشتراک های ماهانه، گذرنامه های نبرد، و پوشش هزینه های مختلف درون بازی مانند رمزگشایی HEX و کمیسیون های فروش مجدد استفاده میکنند. با گنجاندن بازی های بیشتر در اکوسیستم GUNZ، کاربرد توکن GUN از طریق طراحی مدولار گسترش خواهد یافت تا از مکانیک های مختلف بازی پشتیبانی کند.









برخلاف بیشتر پروژه های GameFi، Gunzilla Games رویکرد "بازی اول" به جای "توکن اول" را برای گسترش بازار اتخاذ کرده است. بازی Off The Grid با ارائه مالکیت دارایی های درون بازی به بازیکنان سنتی جذب میکند، به جای اینکه به اقتصاد توکنی پیچیده تکیه کند. این مدل میتواند به مخاطبان گسترده تری از دنیای بازی های سنتی جذب شود و فرصت های جدیدی برای رشد بازیهای مبتنی بر بلاکچ ین فراهم آورد. با افزایش پذیرش سخت افزارهای VR/AR و تقاضای روزافزون برای تجربیات گیمینگ غوطه ور، GUNZ با گرافیک های AAA و مالکیت دارایی های غیرمتمرکز میتواند به عنوان لایه ای بنیادی برای آوردن بازی های بلاکچینی به جریان اصلی عمل کند.





پلتفرم MEXC به سرعت این روند را شناسایی کرده و با کارمزدهای پایین، تجارت فوق العاده سریع، پوشش دارایی گسترده و لیکوییدیتی عمیق، اعتماد سرمایه گذاران جهانی را جلب کرده است. حمایت قوی آن از پروژه های نوظهور همچنین آن را به یک لانچ پد برای نوآوری های با پتانسیل بالا تبدیل کرده است.





پلتفرمMEXC اولین پلتفرم است که هم معاملات اسپات و هم معاملات فیوچرز GUN را لیست کرده است. شما میتوانید GUN را با کارمزد حداقل در MEXC با دنبال کردن این مراحل معامله کنید:





1）وارد اپلیکیشن MEXC شوید یا به وب سایت رسمی مراجعه کنید.

2）در نوار جستجو، GUN را تایپ کنید و یکی از جفت های معاملاتی اسپات یا فیوچرز GUN را انتخاب کنید.

3）نوع سفارش خود را انتخاب کنید، مقدار و قیمت را وارد کرده و معامله را تایید کنید.



