Unit Bitcoin (UBTC) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Unit Bitcoin (UBTC) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Unit Bitcoin (UBTC) teave Ametlik veebisait: https://hyperunit.xyz/ Ostke UBTC kohe!

Unit Bitcoin (UBTC) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Unit Bitcoin (UBTC) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 370.72M $ 370.72M $ 370.72M Koguvaru: $ 21.00M $ 21.00M $ 21.00M Ringlev varu: $ 3.27K $ 3.27K $ 3.27K FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 2.38T $ 2.38T $ 2.38T Kõigi aegade kõrgeim: $ 124,343 $ 124,343 $ 124,343 Kõigi aegade madalaim: $ 73,355 $ 73,355 $ 73,355 Praegune hind: $ 113,571 $ 113,571 $ 113,571 Lisateave Unit Bitcoin (UBTC) hinna kohta

Unit Bitcoin (UBTC) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Unit Bitcoin (UBTC) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate UBTC tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: UBTC tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate UBTC tokeni tokenoomikat, avastage UBTC tokeni reaalajas hinda!

