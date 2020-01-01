Tulip Protocol (TULIP) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Tulip Protocol (TULIP) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Tulip Protocol (TULIP) teave Tulip Protocol is the first yield aggregator on Solana, averaging around 80mm-100mm TVL. Our first product is autocompounding vaults utilizing Raydium's farms. Ametlik veebisait: https://tulip.garden Ostke TULIP kohe!

Tulip Protocol (TULIP) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Tulip Protocol (TULIP) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 122.94K $ 122.94K $ 122.94K Koguvaru: $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M Ringlev varu: $ 1.56M $ 1.56M $ 1.56M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 787.27K $ 787.27K $ 787.27K Kõigi aegade kõrgeim: $ 50.22 $ 50.22 $ 50.22 Kõigi aegade madalaim: $ 0.063684 $ 0.063684 $ 0.063684 Praegune hind: $ 0.078727 $ 0.078727 $ 0.078727 Lisateave Tulip Protocol (TULIP) hinna kohta

Tulip Protocol (TULIP) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Tulip Protocol (TULIP) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate TULIP tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: TULIP tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate TULIP tokeni tokenoomikat, avastage TULIP tokeni reaalajas hinda!

TULIP – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu TULIP võiks suunduda? Meie TULIP hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake TULIP tokeni hinna ennustust kohe!

