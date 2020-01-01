Spodermen (SPOODY) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Spodermen (SPOODY) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Spodermen (SPOODY) teave Spodermen Token: Reviving a Classic Internet Meme on the Solana Blockchain Spodermen is a digital asset that brings the well-loved internet meme to the Solana blockchain, offering a blend of humor and nostalgia to the crypto world. Aimed at capturing the essence of the original Spodermen meme, known for its quirky humor and deliberately misspelled text, this token taps into the collective memory of the internet community. While it embraces the lighter side of the digital asset sphere, it's important for potential users and investors to understand the nature of meme tokens, which often rely heavily on community sentiment and internet trends. Embracing Laughter in Crypto: How Spodermen Brings Meme Magic to the Solana Ecosystem In a world where cryptocurrency is often seen through the lens of technical innovation and financial speculation, Spodermen adds a fun and light-hearted element to the mix. This meme coin is not about revolutionizing blockchain technology or introducing groundbreaking utilities; it's about the joy of participation in a community that shares a love for internet culture. Hosted on the Solana blockchain, known for its efficiency and low transaction fees, Spodermen provides an accessible platform for enthusiasts of both the meme and the burgeoning world of cryptocurrency. Ametlik veebisait: https://www.ogspoodysol.com Ostke SPOODY kohe!

Spodermen (SPOODY) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Spodermen (SPOODY) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 104.92K $ 104.92K $ 104.92K Koguvaru: $ 972.89M $ 972.89M $ 972.89M Ringlev varu: $ 972.89M $ 972.89M $ 972.89M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 104.92K $ 104.92K $ 104.92K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.0088749 $ 0.0088749 $ 0.0088749 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0.00010785 $ 0.00010785 $ 0.00010785 Lisateave Spodermen (SPOODY) hinna kohta

Spodermen (SPOODY) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Spodermen (SPOODY) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate SPOODY tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: SPOODY tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate SPOODY tokeni tokenoomikat, avastage SPOODY tokeni reaalajas hinda!

SPOODY – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu SPOODY võiks suunduda? Meie SPOODY hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake SPOODY tokeni hinna ennustust kohe!

