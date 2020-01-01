SENSUS (SENSUS) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi SENSUS (SENSUS) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

SENSUS (SENSUS) teave Our AI is about dominating the attention economy by creating a rich ecosystem of interconnected AI agent frameworks. It all begins with Sensus, the origin agent, designed to collect, coordinate, and establish the foundational infrastructure for everything that follows. Sensus is not just an agent—it’s the starting point of a network built to redefine how AI integrates into digital ecosystems, capturing attention and driving engagement at scale. This is the genesis of a new era, where each agent expands and strengthens the system’s reach, influence, and power. Ametlik veebisait: https://0xSensus.com Ostke SENSUS kohe!

SENSUS (SENSUS) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage SENSUS (SENSUS) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 240.52K $ 240.52K $ 240.52K Koguvaru: $ 943.94M $ 943.94M $ 943.94M Ringlev varu: $ 943.94M $ 943.94M $ 943.94M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 240.52K $ 240.52K $ 240.52K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.01153489 $ 0.01153489 $ 0.01153489 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0.00025573 $ 0.00025573 $ 0.00025573 Lisateave SENSUS (SENSUS) hinna kohta

SENSUS (SENSUS) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud SENSUS (SENSUS) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate SENSUS tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: SENSUS tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate SENSUS tokeni tokenoomikat, avastage SENSUS tokeni reaalajas hinda!

