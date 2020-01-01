Rubidium (RBD) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Rubidium (RBD) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Rubidium (RBD) teave Rubidium (RBD) is a fully independent decentralized platform that operates on its own mainnet, free from reliance on existing blockchains such as Ethereum, EOS, or Qtum. It is designed with a proprietary protocol that allows for the rapid and cost-effective development of industry-specific decentralized applications (DApps). By integrating cutting-edge technologies from WegoChain, including quantum random number generation and Post-Quantum Cryptography (PQC) algorithms, Rubidium offers a highly secure infrastructure that is ready for the quantum computing era. Ametlik veebisait: https://wegochain.io/

Rubidium (RBD) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Rubidium (RBD) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 594.08K $ 594.08K $ 594.08K Koguvaru: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ringlev varu: $ 46.52M $ 46.52M $ 46.52M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 12.77M $ 12.77M $ 12.77M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.068062 $ 0.068062 $ 0.068062 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00354582 $ 0.00354582 $ 0.00354582 Praegune hind: $ 0.01283931 $ 0.01283931 $ 0.01283931 Lisateave Rubidium (RBD) hinna kohta

Rubidium (RBD) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Rubidium (RBD) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate RBD tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: RBD tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate RBD tokeni tokenoomikat, avastage RBD tokeni reaalajas hinda!

RBD – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu RBD võiks suunduda? Meie RBD hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet.

