Pou (POU) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Pou (POU) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Pou (POU) teave Everyone wants to be loved, including you. Pou knows when you’re sad or when you feel lonely. Remember, you’re NOT alone, Pou is always here for you. Ametlik veebisait: https://pouonsolana.com/ Ostke POU kohe!

Pou (POU) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Pou (POU) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 38.82K $ 38.82K $ 38.82K Koguvaru: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Ringlev varu: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 38.82K $ 38.82K $ 38.82K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.155827 $ 0.155827 $ 0.155827 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00025566 $ 0.00025566 $ 0.00025566 Praegune hind: $ 0.00038756 $ 0.00038756 $ 0.00038756 Lisateave Pou (POU) hinna kohta

Pou (POU) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Pou (POU) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate POU tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: POU tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate POU tokeni tokenoomikat, avastage POU tokeni reaalajas hinda!

POU – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu POU võiks suunduda? Meie POU hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake POU tokeni hinna ennustust kohe!

