michi ($MICHI) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi michi ($MICHI) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

michi ($MICHI) teave MichiCoin emerges as a novel meme-based token on the Solana blockchain, garnering attention for its affiliation with Michi, an internet-famous feline figure. This digital asset encapsulates the fervor of meme culture while harnessing the potential of blockchain technology. Key Attributes: Michi's Endorsement: Backed by the renown of Michi, recognized as one of the most memeable cats on the internet, MichiCoin inherits a substantial following from cat enthusiasts and meme aficionados alike. Tokenomics: Employing a carefully structured supply mechanism and supported by a fervent community, MichiCoin demonstrates a strong potential for exponential growth within the cryptocurrency space. Community Engagement: The MichiCoin ecosystem fosters a vibrant community of participants, ranging from seasoned traders to newcomers, all drawn together by their shared appreciation for feline charm and meme culture. Ametlik veebisait: https://michi.xyz Valge raamat: https://michi.xyz Ostke $MICHI kohe!

michi ($MICHI) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage michi ($MICHI) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 13.35M $ 13.35M $ 13.35M Koguvaru: $ 555.77M $ 555.77M $ 555.77M Ringlev varu: $ 555.77M $ 555.77M $ 555.77M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 13.35M $ 13.35M $ 13.35M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.587659 $ 0.587659 $ 0.587659 Kõigi aegade madalaim: $ 0.01355204 $ 0.01355204 $ 0.01355204 Praegune hind: $ 0.02401408 $ 0.02401408 $ 0.02401408 Lisateave michi ($MICHI) hinna kohta

michi ($MICHI) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud michi ($MICHI) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate $MICHI tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: $MICHI tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate $MICHI tokeni tokenoomikat, avastage $MICHI tokeni reaalajas hinda!

$MICHI – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu $MICHI võiks suunduda? Meie $MICHI hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake $MICHI tokeni hinna ennustust kohe!

