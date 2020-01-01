Keep Network (KEEP) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Keep Network (KEEP) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Keep Network (KEEP) teave A keep is an off-chain container for private data. Keeps help contracts harness the full power of the public blockchain — enabling deep interactivity with private data. Keep Network aims to provide an off-chain “containers” — called keeps — that should keep private data safe from the public blockchain, thereby enabling smart contracts to maximize the full potential of blockchain tech without compromising on transparency or privacy. Keeps will be used to encrypt and store private data, and the keeps are to be protected by secure multi-party computation (sMPC) that allows generating, storing, encrypting and transmitting of data among different users. Ametlik veebisait: https://keep.network/ Valge raamat: https://keep.network/whitepaper Ostke KEEP kohe!

Keep Network (KEEP) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Keep Network (KEEP) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 41.27M $ 41.27M $ 41.27M Koguvaru: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ringlev varu: $ 549.72M $ 549.72M $ 549.72M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 75.08M $ 75.08M $ 75.08M Kõigi aegade kõrgeim: $ 6.1 $ 6.1 $ 6.1 Kõigi aegade madalaim: $ 0.01905196 $ 0.01905196 $ 0.01905196 Praegune hind: $ 0.075081 $ 0.075081 $ 0.075081 Lisateave Keep Network (KEEP) hinna kohta

Keep Network (KEEP) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Keep Network (KEEP) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate KEEP tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: KEEP tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate KEEP tokeni tokenoomikat, avastage KEEP tokeni reaalajas hinda!

KEEP – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu KEEP võiks suunduda? Meie KEEP hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake KEEP tokeni hinna ennustust kohe!

