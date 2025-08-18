Mis on Keep Network (KEEP)

A keep is an off-chain container for private data. Keeps help contracts harness the full power of the public blockchain — enabling deep interactivity with private data. Keep Network aims to provide an off-chain “containers” — called keeps — that should keep private data safe from the public blockchain, thereby enabling smart contracts to maximize the full potential of blockchain tech without compromising on transparency or privacy. Keeps will be used to encrypt and store private data, and the keeps are to be protected by secure multi-party computation (sMPC) that allows generating, storing, encrypting and transmitting of data among different users.

Keep Network hinna ennustus (USD)

Kui palju on Keep Network (KEEP) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Keep Network (KEEP) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Keep Network nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

KEEP kohalike valuutade suhtes

Keep Network (KEEP) tokenoomika

Keep Network (KEEP) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet KEEP tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Keep Network (KEEP) kohta Kui palju on Keep Network (KEEP) tänapäeval väärt? Reaalajas KEEP hind USD on 0.076944 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune KEEP/USD hind? $ 0.076944 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind KEEP/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Keep Network turukapitalisatsioon? KEEP turukapitalisatsioon on $ 42.30M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on KEEP ringlev varu? KEEP ringlev varu on 549.72M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim KEEP (ATH) hind? KEEP saavutab ATH hinna summas 6.1 USD . Mis oli kõigi aegade KEEP madalaim (ATL) hind? KEEP nägi ATL hinda summas 0.01905196 USD . Milline on KEEP kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine KEEP kauplemismaht on -- USD . Kas KEEP sel aastal kõrgemale ka suundub? KEEP võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake KEEP hinna ennustust

