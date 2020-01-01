JINX (JINX) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi JINX (JINX) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

JINX (JINX) teave Jinx is a Solana-based meme token centered around daily artworks by an established artist in the Solana ecosystem. Created two months ago, Jinx captured community interest through a blend of humor, art, and meme culture. Known for its resilience, solidifying a strong, battle-tested community that continues to grow. Each day, the artist releases a few unique artworks, fostering a sense of collectibility and engagement among holders. Ametlik veebisait: https://www.jinx.meme/ Ostke JINX kohe!

JINX (JINX) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage JINX (JINX) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 23.15K $ 23.15K $ 23.15K Koguvaru: $ 789.89M $ 789.89M $ 789.89M Ringlev varu: $ 789.89M $ 789.89M $ 789.89M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 23.15K $ 23.15K $ 23.15K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.00288201 $ 0.00288201 $ 0.00288201 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00001599 $ 0.00001599 $ 0.00001599 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave JINX (JINX) hinna kohta

JINX (JINX) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud JINX (JINX) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate JINX tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: JINX tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate JINX tokeni tokenoomikat, avastage JINX tokeni reaalajas hinda!

JINX – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu JINX võiks suunduda? Meie JINX hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake JINX tokeni hinna ennustust kohe!

