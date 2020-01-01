Flute (FLUT) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Flute (FLUT) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Flute (FLUT) teave FLUTE is a new ERC-20 token that aims to revolutionize the music industry by providing a decentralized platform for musicians and music lovers. Problem Statement The music industry has always been plagued by issues such as copyright infringement, lack of transparency in royalty distribution, and centralized control by large corporations. Musicians and artists often struggle to earn a fair income from their work, while music lovers are faced with limited options and high costs for accessing and enjoying their favorite tunes. Solution FLUTE token aims to solve these problems by creating a decentralized music ecosystem where artists and musicians can share their work and receive fair compensation, while music lovers can enjoy high-quality content at a lower cost. Ametlik veebisait: https://www.flut.cloud Valge raamat: https://medium.com/@team_83271/manifesto-9de8fa7439d0 Ostke FLUT kohe!

Flute (FLUT) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Flute (FLUT) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 923.91K $ 923.91K $ 923.91K Koguvaru: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Ringlev varu: $ 7.69B $ 7.69B $ 7.69B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 1.20M $ 1.20M $ 1.20M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0 $ 0 $ 0 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0.00012012 $ 0.00012012 $ 0.00012012 Lisateave Flute (FLUT) hinna kohta

Flute (FLUT) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Flute (FLUT) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate FLUT tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: FLUT tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate FLUT tokeni tokenoomikat, avastage FLUT tokeni reaalajas hinda!

