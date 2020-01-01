Etherisc DIP (DIP) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Etherisc DIP (DIP) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Etherisc DIP (DIP) teave Etherisc is building a platform for decentralized insurance applications. We aim to use blockchain technologyto help make the purchase and sale of insurance more efficient, enable lower operational costs, provide greater transparency into the industry and democratize access to reinsurance investments. Ametlik veebisait: https://etherisc.com/ Valge raamat: https://etherisc.com/files/etherisc_whitepaper_1.0_en.pdf Ostke DIP kohe!

Etherisc DIP (DIP) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Etherisc DIP (DIP) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 2.78M $ 2.78M $ 2.78M Koguvaru: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ringlev varu: $ 383.45M $ 383.45M $ 383.45M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 7.24M $ 7.24M $ 7.24M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.460205 $ 0.460205 $ 0.460205 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00226715 $ 0.00226715 $ 0.00226715 Praegune hind: $ 0.00723815 $ 0.00723815 $ 0.00723815 Lisateave Etherisc DIP (DIP) hinna kohta

Etherisc DIP (DIP) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Etherisc DIP (DIP) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate DIP tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: DIP tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate DIP tokeni tokenoomikat, avastage DIP tokeni reaalajas hinda!

DIP – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu DIP võiks suunduda? Meie DIP hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake DIP tokeni hinna ennustust kohe!

Miks peaksite valima kauplemiseks MEXC platvormi? MEXC on üks maailma juhtivaid krüptobörse, mida usaldavad miljonid kasutajad üle maailma. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, on MEXC teie lihtsaim viis krüptoga tegelemiseks. Üle 4000 kauplemispaari hetketuru- ja futuuriturgudel Kiireimad tokenite loetelud CEX-is Tööstusharu likviidsus nr 1 Madalaimad tasud ja ööpäevaringne klienditeenindus Kasutajate rahaliste vahendite läbipaistvus 100%+ tokeni reservi kaudu Ülimadalad sisenemisbarjäärid: ostke krüptot vaid 1 USDT eest

Osta krüptot vaid 1 USDT eest: Sinu lihtsaim viis krüptoga kauplemiseks! Ostke kohe!