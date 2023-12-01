DogeZilla (ZILLA) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi DogeZilla (ZILLA) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

DogeZilla (ZILLA) teave DogeZilla is focused on providing the crypto world with Next-generation Web 3.0 DeFi Wallet and Multichain Swap. It is also the most fierce creature in crypto space and also the king of memecoins. DogeZilla is for the people of the world, rich or poor. Ametlik veebisait: https://dogezillacoin.com/ Valge raamat: https://dogezillacoin.com/wp-content/uploads/2023/12/DOGEZILLA-WHITEPAPER-2023.pdf Ostke ZILLA kohe!

DogeZilla (ZILLA) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage DogeZilla (ZILLA) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Koguvaru: $ 2.33T $ 2.33T $ 2.33T Ringlev varu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 53.64K $ 53.64K $ 53.64K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0 $ 0 $ 0 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave DogeZilla (ZILLA) hinna kohta

DogeZilla (ZILLA) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud DogeZilla (ZILLA) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate ZILLA tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: ZILLA tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate ZILLA tokeni tokenoomikat, avastage ZILLA tokeni reaalajas hinda!

ZILLA – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu ZILLA võiks suunduda? Meie ZILLA hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake ZILLA tokeni hinna ennustust kohe!

