AOK (AOK) teave Try a new cryptocurrency. AOK is faster than Bitcoin and thinks about the environment by preventing excessive use of resources. AOK is trying to make up for the disadvantages of the value of the real money and make exchange of values easier for many people. Ametlik veebisait: https://aok.network/ Ostke AOK kohe!

AOK (AOK) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage AOK (AOK) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 19.00K $ 19.00K $ 19.00K Koguvaru: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ringlev varu: $ 200.00M $ 200.00M $ 200.00M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 94.99K $ 94.99K $ 94.99K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.300956 $ 0.300956 $ 0.300956 Kõigi aegade madalaim: $ 0.0000020 $ 0.0000020 $ 0.0000020 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave AOK (AOK) hinna kohta

AOK (AOK) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud AOK (AOK) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate AOK tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: AOK tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate AOK tokeni tokenoomikat, avastage AOK tokeni reaalajas hinda!

AOK – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu AOK võiks suunduda? Meie AOK hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake AOK tokeni hinna ennustust kohe!

