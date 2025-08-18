Rohkem infot AOK

AOK (AOK) hinna teave (USD)

AOK (AOK) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul AOK kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. AOKkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.300956 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on AOK muutunud -0.00% viimase tunni jooksul, +180.74% 24 tunni vältel -49.96% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

AOK (AOK) – turuteave

AOK praegune turukapitalisatsioon on $ 29.22K -- 24 tunnise kauplemismahuga. AOK ringlev varu on 200.00M, mille koguvaru on 1000000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 146.07K.

AOK (AOK) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse AOK ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse AOK ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse AOK ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse AOK ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0+180.74%
30 päeva$ 0-70.38%
60 päeva$ 0-81.85%
90 päeva$ 0--

Mis on AOK (AOK)

Try a new cryptocurrency. AOK is faster than Bitcoin and thinks about the environment by preventing excessive use of resources. AOK is trying to make up for the disadvantages of the value of the real money and make exchange of values easier for many people.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Kui palju on AOK (AOK) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie AOK (AOK) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida AOK nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake AOK hinna ennustust kohe!

AOK (AOK) tokenoomika

AOK (AOK) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet AOK tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse AOK (AOK) kohta

Kui palju on AOK (AOK) tänapäeval väärt?
Reaalajas AOK hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune AOK/USD hind?
Praegune hind AOK/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on AOK turukapitalisatsioon?
AOK turukapitalisatsioon on $ 29.22K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on AOK ringlev varu?
AOK ringlev varu on 200.00M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim AOK (ATH) hind?
AOK saavutab ATH hinna summas 0.300956 USD.
Mis oli kõigi aegade AOK madalaim (ATL) hind?
AOK nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on AOK kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine AOK kauplemismaht on -- USD.
Kas AOK sel aastal kõrgemale ka suundub?
AOK võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake AOK hinna ennustust.
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.