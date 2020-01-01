Vameon (VON) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Vameon (VON) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Vameon (VON) teave Vameon brings you a cutting-edge 3D mobile Action-RPG dEmpire of Vampire game powered by BNB Chain, blending AAA gameplay with instant onboarding, all within a decentralized Play-to-Earn NFT Metaverse. Players are fully immersed in an ecosystem where they can mint free NFT-characters and build their value through in-game progress, as well as earn crypto rewards, and enjoy the captivating gameplay. Ametlik veebisait: https://vameon.com/ Valge raamat: https://vameon.com/docs/Vameon-Whitepaper.pdf Plokiahela Explorer: https://bscscan.com/token/0xa4c3497b57c8b6d510f3707a1e9694fd791f45fb Ostke VON kohe!

Vameon (VON) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Vameon (VON) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 5.08M $ 5.08M $ 5.08M Koguvaru: $ 1.00T $ 1.00T $ 1.00T Ringlev varu: $ 249.41B $ 249.41B $ 249.41B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 20.39M $ 20.39M $ 20.39M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.000953922 $ 0.000953922 $ 0.000953922 Kõigi aegade madalaim: $ 0.000004946453995299 $ 0.000004946453995299 $ 0.000004946453995299 Praegune hind: $ 0.000020388 $ 0.000020388 $ 0.000020388 Lisateave Vameon (VON) hinna kohta

Vameon (VON) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Vameon (VON) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate VON tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: VON tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate VON tokeni tokenoomikat, avastage VON tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust VON Kas olete huvitatud Vameon (VON) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid VON ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas VON MEXC-ist osta!

Vameon (VON) hinna ajalugu VON hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage VON hinna ajalugu kohe!

VON – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu VON võiks suunduda? Meie VON hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake VON tokeni hinna ennustust kohe!

