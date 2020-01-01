Sentio Protocol (SEN) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Sentio Protocol (SEN) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Sentio Protocol (SEN) teave Sentio is a decentralized on-chain AI platform that revolutionizes how individuals and organizations interact with blockchain technology. By merging No-Code development with AI agent deployment, Sentio allows users to automate complex tasks—ranging from DeFi yield strategies to NFT management—without requiring deep technical know-how. Ametlik veebisait: https://sentio.ai/ Valge raamat: https://docs.sentio.ai/ Plokiahela Explorer: https://etherscan.io/token/0x421b05cf5ce28Cb7347E73e2278E84472F0E4a88 Ostke SEN kohe!

Sentio Protocol (SEN) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Sentio Protocol (SEN) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 2.15M $ 2.15M $ 2.15M Koguvaru: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Ringlev varu: $ 98.00M $ 98.00M $ 98.00M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 2.20M $ 2.20M $ 2.20M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.8 $ 0.8 $ 0.8 Kõigi aegade madalaim: $ 0.000201297989722525 $ 0.000201297989722525 $ 0.000201297989722525 Praegune hind: $ 0.02198 $ 0.02198 $ 0.02198 Lisateave Sentio Protocol (SEN) hinna kohta

Sentio Protocol (SEN) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Sentio Protocol (SEN) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate SEN tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: SEN tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate SEN tokeni tokenoomikat, avastage SEN tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust SEN Kas olete huvitatud Sentio Protocol (SEN) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid SEN ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas SEN MEXC-ist osta!

Sentio Protocol (SEN) hinna ajalugu SEN hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage SEN hinna ajalugu kohe!

SEN – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu SEN võiks suunduda? Meie SEN hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake SEN tokeni hinna ennustust kohe!

Miks peaksite valima kauplemiseks MEXC platvormi? MEXC on üks maailma juhtivaid krüptobörse, mida usaldavad miljonid kasutajad üle maailma. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, on MEXC teie lihtsaim viis krüptoga tegelemiseks. Üle 4000 kauplemispaari hetketuru- ja futuuriturgudel Kiireimad tokenite loetelud CEX-is Tööstusharu likviidsus nr 1 Madalaimad tasud ja ööpäevaringne klienditeenindus Kasutajate rahaliste vahendite läbipaistvus 100%+ tokeni reservi kaudu Ülimadalad sisenemisbarjäärid: ostke krüptot vaid 1 USDT eest

Osta krüptot vaid 1 USDT eest: Sinu lihtsaim viis krüptoga kauplemiseks! Ostke kohe!