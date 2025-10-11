Tokenómica de WaterMinder (WMDR)
Tokenómica y análisis de precio de WaterMinder (WMDR)
WaterMinder’s mission is to raise awareness and importance of hydration. For more than a decade, we’ve been helping people stay hydrated.
Since its launch, our app has taken the world by storm, with over 5 million downloads and counting. It’s been honored with prestigious accolades, including the App Store Editor’s Choice Award and being named Apple’s Best of 2019 App. The app has earned glowing features in top publications and outlets like The New Yorker, Women’s Health, Glamour, TechCrunch, Mashable, Lifehacker, and The Telegraph, to name a few. Its widespread recognition and user-friendly design have made it a go-to tool for millions, including high-profile users like Twitter founder Jack Dorsey and a Dubai prince, showcasing its universal appeal and impact.
Beyond its success in the app world, we’ve expanded our mission with the release of the Hydration Guide book, empowering users to live healthier lives.
The app’s versatility shines through its availability across multiple platforms, including iOS, iPadOS, watchOS, macOS, visionOS, and Android.
We’re thrilled to keep pushing the boundaries of what’s possible in health and technology.
Tokenómica de WaterMinder (WMDR): Métricas clave explicadas y casos de uso
Entender la tokenómica de WaterMinder (WMDR) es esencial para analizar su valor a largo plazo, sostenibilidad y potencial.
Métricas clave y cómo se calculan:
Suministro total:
El número máximo de tokens WMDR que se han creado o se crearán jamás.
Suministro circulante:
El número de tokens actualmente disponibles en el mercado y en manos del público.
Suministro máx.:
El límite máximo de tokens WMDR que pueden existir en total.
FDV (Valoración totalmente diluida):
Calculado como el precio actual × el suministro máximo, lo que da una proyección de la capitalización total del mercado si todos los tokens estuvieran en circulación.
Tasa de inflación:
Refleja la velocidad a la que se introducen nuevos tokens, lo que afecta la escasez y el movimiento del precio a largo plazo.
¿Por qué importan estas métricas para los traders?
Alto suministro circulante = mayor liquidez.
Suministro máximo limitado + baja inflación = potencial de apreciación del precio a largo plazo.
Distribución de tokens transparente = mayor confianza en el proyecto y menor riesgo de control.
Alta FDV con baja capitalización de mercado actual = posibles señales de sobrevaloración.
