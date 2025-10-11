Información del precio (USD) de WaterMinder (WMDR)

Rango de precios en 24 horas: $ 0 $ 0 $ 0 24H Mín $ 0 $ 0 $ 0 24H Máx 24H Mín $ 0$ 0 $ 0 24H Máx $ 0$ 0 $ 0 Máximo Histórico $ 0.00259935$ 0.00259935 $ 0.00259935 Precio más bajo $ 0$ 0 $ 0 Cambio de Precio (1H) +1.10% Cambio de Precio (1D) -21.00% Cambio de Precio (7D) -52.03% Cambio de Precio (7D) -52.03%

El precio en tiempo real de WaterMinder (WMDR) es de --. Durante las últimas 24 horas, WMDR se ha operado entre un mínimo de $ 0 y un máximo de $ 0, lo que muestra una volatilidad activa en el mercado. El precio máximo histórico de WMDR es de $ 0.00259935, mientras que su precio mínimo histórico es de $ 0.

En términos de rendimiento a corto plazo, WMDR ha cambiado en un +1.10% en la última hora, -21.00% en 24 horas y -52.03% en los últimos 7 días. Esta información te ofrece un resumen rápido de las últimas tendencias de precio y la dinámica del mercado de dicho token en MEXC.

Información del mercado de WaterMinder (WMDR)

Cap de mercado $ 291.23K$ 291.23K $ 291.23K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 291.23K$ 291.23K $ 291.23K Suministro de Circulación 999.98M 999.98M 999.98M Suministro total 999,982,697.282945 999,982,697.282945 999,982,697.282945

La capitalización de mercado actual de WaterMinder es de $ 291.23K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de WMDR es de 999.98M, con un suministro total de 999982697.282945. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 291.23K.