Tokenómica de Queen Kitty (QKITTY)

Descubre información clave sobre Queen Kitty (QKITTY), incluyendo su suministro de tokens, modelo de distribución y datos de mercado en tiempo real.
Última actualización de la página: 2025-10-11 21:10:08 (UTC+8)
USD

Tokenómica y análisis de precio de Queen Kitty (QKITTY)

Explora los datos clave de la tokenómica y el precio de Queen Kitty (QKITTY), incluyendo la capitalización de mercado, detalles de suministro, FDV e historial de precios. Comprende el valor actual del token y su posición en el mercado de un vistazo.

Cap. de mercado:
$ 300.66K
Suministro total:
$ 995.53M
Suministro circulante:
$ 995.53M
FDV (Valoración totalmente diluida):
$ 300.66K
Máximo histórico:
$ 0.00113352
Mínimo histórico:
$ 0
Precio actual:
$ 0.00030201
Información de Queen Kitty (QKITTY)

Why Queen Kitty ($QKitty) Is The Meme Token You’ve Been Waiting For

Queen Kitty isn’t just another hype project—this is a real movement with substance and community power!

Why hold $QKitty? 😼 Real dev, real builds: No fake teams, no copy-paste code. Everything you see is made from scratch. 💧 Working Faucet: Free QKitty for the community. Want to know how? Just ask! 🏆 Big Buy Competition Bot: See top buyers live, fight for the throne, and win rewards! 🎮 Multi-token P2E game coming soon: Play and earn across Web, iOS, Android! 🐾 NFT collecting soon: Cutest collection in crypto, bringing perks and more ways to earn.

Queen Kitty means innovation, transparency, and real delivery for holders. Curious? Join the chat and ask anything!

$QKitty: By the community, for the community. To the moon, together! 🚀🐱

Sitio web oficial:
https://www.queenkitty.fans/
Whitepaper:
https://queenkitty.fans/Qkitty-whitepaper.pdf

Tokenómica de Queen Kitty (QKITTY): Métricas clave explicadas y casos de uso

Entender la tokenómica de Queen Kitty (QKITTY) es esencial para analizar su valor a largo plazo, sostenibilidad y potencial.

Métricas clave y cómo se calculan:

Suministro total:

El número máximo de tokens QKITTY que se han creado o se crearán jamás.

Suministro circulante:

El número de tokens actualmente disponibles en el mercado y en manos del público.

Suministro máx.:

El límite máximo de tokens QKITTY que pueden existir en total.

FDV (Valoración totalmente diluida):

Calculado como el precio actual × el suministro máximo, lo que da una proyección de la capitalización total del mercado si todos los tokens estuvieran en circulación.

Tasa de inflación:

Refleja la velocidad a la que se introducen nuevos tokens, lo que afecta la escasez y el movimiento del precio a largo plazo.

¿Por qué importan estas métricas para los traders?

Alto suministro circulante = mayor liquidez.

Suministro máximo limitado + baja inflación = potencial de apreciación del precio a largo plazo.

Distribución de tokens transparente = mayor confianza en el proyecto y menor riesgo de control.

Alta FDV con baja capitalización de mercado actual = posibles señales de sobrevaloración.

Ahora que entiendes la tokenómica de QKITTY ¡explora el precio en vivo del token QKITTY!

Predicción de precios de QKITTY

¿Quieres saber hacia dónde podría dirigirse QKITTY? Nuestra página de predicción de precios de QKITTY combina el sentimiento del mercado, tendencias históricas e indicadores técnicos para ofrecerte una visión prospectiva.

Aviso legal

Los datos de la tokenómica en esta página provienen de fuentes externas. MEXC no garantiza su exactitud. Realiza una investigación exhaustiva antes de invertir.

Lee y comprende el Acuerdo de Usuario y la Política de Privacidad