Precio de Munky hoy

El precio actual de Munky (MUNKY) hoy es --, con una variación del 0.00% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de MUNKY a USD es -- por MUNKY.

Munky actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 7,976.61, con un suministro circulante de 1.00B MUNKY. Durante las últimas 24 horas, MUNKY cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, MUNKY experimentó un cambio de -- en la última hora y de 0.00% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Munky (MUNKY)

Cap de mercado $ 7.98K$ 7.98K $ 7.98K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 7.98K$ 7.98K $ 7.98K Suministro de Circulación 1.00B 1.00B 1.00B Suministro total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalización de mercado actual de Munky es de $ 7.98K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de MUNKY es de 1.00B, con un suministro total de 1000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 7.98K.