Tokenómica de Asteroid Bot (ASTEROIDBOT)

Descubre información clave sobre Asteroid Bot (ASTEROIDBOT), incluyendo su suministro de tokens, modelo de distribución y datos de mercado en tiempo real.
Última actualización de la página: 2025-11-30 13:35:50 (UTC+8)
USD

Tokenómica y análisis de precio de Asteroid Bot (ASTEROIDBOT)

Explora los datos clave de la tokenómica y el precio de Asteroid Bot (ASTEROIDBOT), incluyendo la capitalización de mercado, detalles de suministro, FDV e historial de precios. Comprende el valor actual del token y su posición en el mercado de un vistazo.

Cap. de mercado:
$ 7.74K
$ 7.74K
Suministro total:
$ 1.00B
$ 1.00B
Suministro circulante:
$ 1.00B
$ 1.00B
FDV (Valoración totalmente diluida):
$ 7.74K
$ 7.74K
Máximo histórico:
$ 0
$ 0
Mínimo histórico:
$ 0
$ 0
Precio actual:
$ 0
$ 0

Información de Asteroid Bot (ASTEROIDBOT)

Sitio web oficial:
https://www.asteroidbot.app/

Tokenómica de Asteroid Bot (ASTEROIDBOT): Métricas clave explicadas y casos de uso

Entender la tokenómica de Asteroid Bot (ASTEROIDBOT) es esencial para analizar su valor a largo plazo, sostenibilidad y potencial.

Métricas clave y cómo se calculan:

Suministro total:

El número máximo de tokens ASTEROIDBOT que se han creado o se crearán jamás.

Suministro circulante:

El número de tokens actualmente disponibles en el mercado y en manos del público.

Suministro máx.:

El límite máximo de tokens ASTEROIDBOT que pueden existir en total.

FDV (Valoración totalmente diluida):

Calculado como el precio actual × el suministro máximo, lo que da una proyección de la capitalización total del mercado si todos los tokens estuvieran en circulación.

Tasa de inflación:

Refleja la velocidad a la que se introducen nuevos tokens, lo que afecta la escasez y el movimiento del precio a largo plazo.

¿Por qué importan estas métricas para los traders?

Alto suministro circulante = mayor liquidez.

Suministro máximo limitado + baja inflación = potencial de apreciación del precio a largo plazo.

Distribución de tokens transparente = mayor confianza en el proyecto y menor riesgo de control.

Alta FDV con baja capitalización de mercado actual = posibles señales de sobrevaloración.

Ahora que entiendes la tokenómica de ASTEROIDBOT ¡explora el precio en vivo del token ASTEROIDBOT!

Predicción de precios de ASTEROIDBOT

¿Quieres saber hacia dónde podría dirigirse ASTEROIDBOT? Nuestra página de predicción de precios de ASTEROIDBOT combina el sentimiento del mercado, tendencias históricas e indicadores técnicos para ofrecerte una visión prospectiva.

¿Por qué deberías elegir MEXC?

MEXC es uno de los principales exchanges de criptomonedas del mundo, confiado por millones de usuarios a nivel global. Ya seas principiante o experto, MEXC es tu forma más fácil de acceder a las criptomonedas.

Más de 4,000 pares de trading en los mercados Spot y Futuros
Los listados de tokens más rápidos entre los CEX
Liquidez #1 en toda la industria
Las tarifas más bajas, respaldadas por atención al cliente 24/7
Transparencia del 100%+ en las reservas de tokens para los fondos de los usuarios
Barras de entrada ultra bajas: compra cripto con solo 1 USDT
Compra cripto con solo 1 USDT: Tu camino más fácil hacia el mundo cripto.

Aviso legal

Los datos de la tokenómica en esta página provienen de fuentes externas. MEXC no garantiza su exactitud. Realiza una investigación exhaustiva antes de invertir.

Lee y comprende el Acuerdo de Usuario y la Política de Privacidad