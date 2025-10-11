Tokenómica de APIX (APIX)
APIX is a utility token powering AvaxPixel — a decentralized, real-time pixel-art canvas on the Avalanche blockchain. Users spend APIX to paint, overwrite, and defend pixels, turning digital expression into a competitive, collaborative game. A dynamic pricing algorithm governs pixel costs, while active contributors are rewarded through a Personal Paint Score (PPS) that determines token airdrops and leaderboard rankings. APIX creates a self-sustaining art economy where creativity, community engagement, and strategy directly translate into token utility and social recognition. With no pre-sale, no VC involvement, and a strong referral system, APIX aims to become the cultural engine of Web3 art, activism, and memetic expression.
Tokenómica de APIX (APIX): Métricas clave explicadas y casos de uso
Entender la tokenómica de APIX (APIX) es esencial para analizar su valor a largo plazo, sostenibilidad y potencial.
Métricas clave y cómo se calculan:
Suministro total:
El número máximo de tokens APIX que se han creado o se crearán jamás.
Suministro circulante:
El número de tokens actualmente disponibles en el mercado y en manos del público.
Suministro máx.:
El límite máximo de tokens APIX que pueden existir en total.
FDV (Valoración totalmente diluida):
Calculado como el precio actual × el suministro máximo, lo que da una proyección de la capitalización total del mercado si todos los tokens estuvieran en circulación.
Tasa de inflación:
Refleja la velocidad a la que se introducen nuevos tokens, lo que afecta la escasez y el movimiento del precio a largo plazo.
¿Por qué importan estas métricas para los traders?
Alto suministro circulante = mayor liquidez.
Suministro máximo limitado + baja inflación = potencial de apreciación del precio a largo plazo.
Distribución de tokens transparente = mayor confianza en el proyecto y menor riesgo de control.
Alta FDV con baja capitalización de mercado actual = posibles señales de sobrevaloración.
