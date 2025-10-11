Información del precio (USD) de APIX (APIX)

Rango de precios en 24 horas: $ 0 $ 0 $ 0 24H Mín $ 0 $ 0 $ 0 24H Máx 24H Mín $ 0$ 0 $ 0 24H Máx $ 0$ 0 $ 0 Máximo Histórico $ 0$ 0 $ 0 Precio más bajo $ 0$ 0 $ 0 Cambio de Precio (1H) -0.39% Cambio de Precio (1D) -28.31% Cambio de Precio (7D) -32.79% Cambio de Precio (7D) -32.79%

El precio en tiempo real de APIX (APIX) es de --. Durante las últimas 24 horas, APIX se ha operado entre un mínimo de $ 0 y un máximo de $ 0, lo que muestra una volatilidad activa en el mercado. El precio máximo histórico de APIX es de $ 0, mientras que su precio mínimo histórico es de $ 0.

En términos de rendimiento a corto plazo, APIX ha cambiado en un -0.39% en la última hora, -28.31% en 24 horas y -32.79% en los últimos 7 días. Esta información te ofrece un resumen rápido de las últimas tendencias de precio y la dinámica del mercado de dicho token en MEXC.

Información del mercado de APIX (APIX)

Cap de mercado $ 695.97K$ 695.97K $ 695.97K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 700.28K$ 700.28K $ 700.28K Suministro de Circulación 9.83B 9.83B 9.83B Suministro total 9,888,750,000.0 9,888,750,000.0 9,888,750,000.0

La capitalización de mercado actual de APIX es de $ 695.97K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de APIX es de 9.83B, con un suministro total de 9888750000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 700.28K.